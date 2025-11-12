Exclusiv Ciprian Ciucu a explicat la Interviurile Adevărul de ce crede că devine irelevantă candidatura lui Drulă

Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a acordat, miercuri, un interviu Adevărul, în cadrul căruia a vorbit despre candidatura sa la Primăria Generală a Capitalei, dar și despre rivalii săi.

„Pe cifrele pe care le am, mă lupt în acest moment cu Daniel Băluță. Și da, doamna Alexandrescu crește vertiginos și îl lasă în urmă pe domnul Drulă”, a spus Ciucu, adăugând că această creștere rapidă reprezintă un potențial pericol, din cauza modului în care aceasta își face campania electorală și a mesajelor pe care le promovează.

Edilul a adăugat, de asemenea, că în acest moment, candidatura lui Cătălin Drulă este „irelevantă”.

„Nu fac o propunere, doar explorez niște posibilități. În eventualitatea în care candidatul Anca Alexandrescu, care este sistemul îmbrăcat în haina antisistemului, ca să fie foarte, foarte clar. Toată cariera domniei sale a fost legată de Dragnea-sistem, Ponta -sistem, Năstase-sistem (...) Dacă dânsa va mai crește, trebuie să reconsiderăm întreaga strategie, întreaga coaliție”, a spus Ciucu pentru Adevărul.

„În ceea ce privește candidatura domnului Drulă, devine irelevantă în acest context. Și atunci, dacă nu se isterizează PSD-ului și nu iese de la guvernare, ar fi doar normal ca cel mai bine plasat să meargă mai departe”, a adăugat el, subliniind că nu face o propunere, ci doar explorează niște posibilități.

Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei. El este urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu iar pe locul trei se plasează candidatul USR, Cătălin Drulă.

Interviul complet poate fi citi aici.