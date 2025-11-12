Exclusiv Ciprian Ciucu, dezvăluiri la Interviurile Adevărul. Candidatul liberal susține că USR „a vrut să impună un blat” ca să îl scoată din cursă înainte de campania electorală

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, 12 noiembrie, într-un interviu pentru Adevărul, că USR ar fi cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să „se impună un blat”, adică să candideze „oricine altcineva decât Ciucu”.

În cadrul interviului, Ciucu a declarat că nu vrea conflicte cu Cătălin Dulă și nu va lansa atacuri negative împotriva lui și propune o colaborare cu USR în 2028, când vor avea loc alegerile parlamentare.

„Nu vreau să mă cert cu Cătălin Dulă, tocmai i-am propus înainte de campanie: «Vezi că eu n-o să dau drumul la campanie negativă împotriva ta ca să ți fie foarte clar», și l-am vorbit de bine. Nu vreau să escaladăm această relație, pentru că, cred că până la urmă, în 2028, într-o formă sau alta, nu putem unii fără alții.

Întind o mână acum pentru USR și pentru 2028, într-o construcție mai largă care văd să se preconizeze. Nu vreau să închid uși. De aceea, zic că mă deranjează aceste atacuri, știe că nu sunt o persoană așa cum mă descrie el și nu este ok”, a declarat Ciucu.

Ciucu: „Au vrut să ne impună un blat, pentru că le era frică că eu o să câștig”

De asemenea, acesta a dezvăluit că USR ar fi vorbit cu Ilie Bolojan, căruia i-au cerut să propună un alt candidat PNL pentru Primăria Capitalei. Ciucu consideră că „le era frică” că acesta va câștiga alegerile.

„Dintre toți președinții de partide care-și doresc să câștige Primăria Capitalei cu adevărat este doar Ilie Bolojan. Și domnul Grindeanu și domnul Fritz se simt amenințați de candidații de la București iar Bolojan nu are motive. Nu vreau să trec peste capul lui Cătălin Drulă, să mă duc să vorbesc cu domnul Fritz fără Cătălin Drulă la masă, dar ei au făcut-o. Au vorbit cu Ilie Bolojan fără mine la masă. Chiar au cerut la un moment dat să candideze oricine altcineva decât Ciucu. Au vrut să ne impună un blat, pentru că le era frică că eu o să câștig și Cătălin Drulă n-o să crească mai mult decât mine.

Nu a fost frumos, m-am simțit jignit pentru că ne cunoșteam. În sensul să mă scoată de la masa verde. Întotdeauna, când am fost într-o campanie electorală, am câștigat. Am pierdut doar la masa verde, când domnul Ciucă (n.r. fostul președinte PNL) mi-a zis dă-ți demisia de la șefia PNL București. Domnul Fritz a încercat și eu am aflat, și cu domnul Drulă, și cu alții, să mă scoată înainte să ajung în campanie, să n-ajung în campanie să vorbească cu Ilie Bolojan. Direcția domnului Bolojan a fost foarte clară”, a declarat acesta.

Nu în ultimul rând, Ciucu spune că partidul ar trebui să vină cu cel mai bun candidat, ales printr-o competiție elegantă între potențialii candidați.

„Blaturile din trecut ne-au adus astăzi unde suntem aici, partidul trebuie să vină cu cel mai bun candidat, cel care are cea mai multă în credere a oamenilor și care este cel mai bine plasat în sondajele de opinie și să mergem la victorie. Eu i-am propus această viziune la un moment dat, că noi puteam să fi avut un primary race între noi, sau să facem un fel de competiție absolut elegantă, fără să ajungem ca în acest moment să ne atacăm și cel mai bine clasat să meargă mai departe, iar celălalt să se ducă în campania lui și să-l susțină, i-am propus acest lucru. Din păcate nu au acceptat.”