search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Exclusiv Ciprian Ciucu, dezvăluiri la Interviurile Adevărul. Candidatul liberal susține că USR „a vrut să impună un blat” ca să îl scoată din cursă înainte de campania electorală

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, 12 noiembrie, într-un interviu pentru Adevărul, că USR ar fi cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să „se impună un blat”, adică să candideze „oricine altcineva decât Ciucu”.

Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan/FOTO: Inquam photos/Mălina Norocea
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan/FOTO: Inquam photos/Mălina Norocea

În cadrul interviului, Ciucu a declarat că nu vrea conflicte cu Cătălin Dulă și nu va lansa atacuri negative împotriva lui și propune o colaborare cu USR în 2028, când vor avea loc alegerile parlamentare.

„Nu vreau să mă cert cu Cătălin Dulă, tocmai i-am propus înainte de campanie: «Vezi că eu n-o să dau drumul la campanie negativă împotriva ta ca să ți fie foarte clar», și l-am vorbit de bine. Nu vreau să escaladăm această relație, pentru că, cred că până la urmă, în 2028, într-o formă sau alta, nu putem unii fără alții.

Întind o mână acum pentru USR și pentru 2028, într-o construcție mai largă care văd să se preconizeze. Nu vreau să închid uși. De aceea, zic că mă deranjează aceste atacuri, știe că nu sunt o persoană așa cum mă descrie el și nu este ok”, a declarat Ciucu.

Ciucu: „Au vrut să ne impună un blat, pentru că le era frică că eu o să câștig”

De asemenea, acesta a dezvăluit că USR ar fi vorbit cu Ilie Bolojan, căruia i-au cerut să propună un alt candidat PNL pentru Primăria Capitalei. Ciucu consideră că „le era frică” că acesta va câștiga alegerile.

„Dintre toți președinții de partide care-și doresc să câștige Primăria Capitalei cu adevărat este doar Ilie Bolojan. Și domnul Grindeanu și domnul Fritz se simt amenințați de candidații de la București iar Bolojan nu are motive. Nu vreau să trec peste capul lui Cătălin Drulă, să mă duc să vorbesc cu domnul Fritz fără Cătălin Drulă la masă, dar ei au făcut-o. Au vorbit cu Ilie Bolojan fără mine la masă. Chiar au cerut la un moment dat să candideze oricine altcineva decât Ciucu. Au vrut să ne impună un blat, pentru că le era frică că eu o să câștig și Cătălin Drulă n-o să crească mai mult decât mine.

Nu a fost frumos, m-am simțit jignit pentru că ne cunoșteam. În sensul să mă scoată de la masa verde. Întotdeauna, când am fost într-o campanie electorală, am câștigat. Am pierdut doar la masa verde, când domnul Ciucă (n.r. fostul președinte PNL) mi-a zis dă-ți demisia de la șefia PNL București. Domnul Fritz a încercat și eu am aflat, și cu domnul Drulă, și cu alții, să mă scoată înainte să ajung în campanie, să n-ajung în campanie să vorbească cu Ilie Bolojan. Direcția domnului Bolojan a fost foarte clară”, a declarat acesta.

Nu în ultimul rând, Ciucu spune că partidul ar trebui să vină cu cel mai bun candidat, ales printr-o competiție elegantă între potențialii candidați.

„Blaturile din trecut ne-au adus astăzi unde suntem aici, partidul trebuie să vină cu cel mai bun candidat, cel care are cea mai multă în credere a oamenilor și care este cel mai bine plasat în sondajele de opinie și să mergem la victorie. Eu i-am propus această viziune la un moment dat, că noi puteam să fi avut un primary race între noi, sau să facem un fel de competiție absolut elegantă, fără să ajungem ca în acest moment să ne atacăm și cel mai bine clasat să meargă mai departe, iar celălalt să se ducă în campania lui și să-l susțină, i-am propus acest lucru. Din păcate nu au acceptat.”

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Reformă pensii 2026. Schimbările care ar urma să apară pentru pensionari
playtech.ro
image
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Tânără de 19 ani din Prahova, la un pas să-și piardă viața după ce a născut acasă. Aceasta a fost salvată în ultima clipă de o vecină
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! A murit abia după sosirea ei la spital
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Ce arată sondajul de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor