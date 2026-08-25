 Circulația se redeschide în Piața Unirii din Capitală. Lucrările la planșeu au trecut de 75% | adevarul.ro
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Circulația se redeschide în Piața Unirii din Capitală. Lucrările la planșeu au trecut de 75%

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Șoferii care traversează centrul Bucureștiului beneficiază, începând de marți dimineață, de redeschiderea circulației prin Piața Unirii, pe tronsonul dintre Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu.

Circulația se redeschide în Piața Unirii. Lucrările la planșeu au trecut de 75%
Circulația se redeschide în Piața Unirii. Lucrările la planșeu au trecut de 75% Foto: Arhivă

Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. În zona respectivă au fost refăcute atât partea carosabilă, cât și trotuarele, iar marcajele rutiere au fost trasate, potrivit tvrinfo.ro. 

Reluarea traficului are loc în cadrul proiectului de refacere a planșeului Unirii. Potrivit autorităților, lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 75%, fiind finalizate 15 dintre cele 19 tronsoane ale noii structuri.

Lucrările continuă în celelalte zone ale șantierului, iar autoritățile estimează că ultimele restricții de circulație din Piața Unirii vor fi eliminate în luna septembrie.

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