Video Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, împreună pe șantierul de la Planșeul Unirii: „Vom colabora”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, au fost împreună pe șantierul de la Planșeul Unirii, unde au dau și declarații.

Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, din zona Hanului lui Manuc, s-a încheiat. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că în câteva zile va fi redeschisă circulația în Piața Unirii. Edilul a prezentat evoluția lucrării și a spus că în paralel se lucrează la sistemul de conducte.

„În vară se va intra și în etapa patru a planșeului… Va fi gata până la sfârșitul acestui an… Vom găsi cel mai bune soluții pentru a nu afecta traficul”, a declarat primarul Daniel Băluță.

Edilul Sectorului 4 a venit pe șantier împreună cu Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Ciucu s-a declarat mulțumit de faptul că lucrarea este în termen. Primarul general a anunțat că împreună cu Primăria Sectorului 4 va realiza un proiect privitor la conectarea a două tramvaie prin zona Unirii.

Ciucu a evaluat și relația pe care o are cu Daniel Băluță.

„Vom colabora, vom depune împreună cerere de finanțare (…) Dincolo de asperitățile politice, domnul Băluță are un stil mai contondent de exprimare… am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector. (…) Să punem orașul mai presus de interesele noastre politice”, a declarat Ciprian Ciucu.