Restricții majore de trafic în Capitală. Se închide circulația pe un sens în zona fântânilor din Piața Unirii, de miercuri

DGPMB - Brigada Rutieră a anunțat instituirea unor restricții temporare de circulație în Piața Unirii, începând de miercuri, 27 mai 2026, ora 06:30, ca urmare a lucrărilor de reabilitare și consolidare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița. Mai exact, se închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională.

Potrivit informării transmise de autorități, lucrările vor fi realizate de Primăria Sectorului 4.

În cadrul intervențiilor, circulația vehiculelor va fi restricționată pe calea inelară din dreptul Fântânii Centrale din Piața Unirii, pe sensul de mers dinspre Piața Constituției către Piața Alba Iulia.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită în zonă, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților de trafic aflați la fața locului.

Autoritățile nu au precizat cât timp vor fi menținute restricțiile de circulație din centrul Capitalei.

„De mâine dimineață, se închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, urmând ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop.

Măsura, aprobată de Comisia de Circulație din cadrul PMB, nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac Planșeul Unirii să continue realizarea piloților și a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului”, a scris primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe Facebook.

Prima etapă a refacerii Planșeului Unirii a fost finalizată

Luna aceasta, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, au fost împreună pe șantierul de la Planșeul Unirii, unde au dau și declarații. Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, din zona Hanului lui Manuc, s-a încheiat. Băluță a prezentat evoluția lucrării și a spus că în paralel se lucrează la sistemul de conducte.

Lucrările la Planșeul Unirii au început în luna iunie a anului trecut și au ca termen de finalizare vara anului 2027.