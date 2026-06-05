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Lucrările la Planșeul Unirii intră în ultima fază. Trafic restricționat parțial în zonă pe durata verii

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Lucrările de refacere a Planșeului Unirii au trecut de 60% şi au intrat în ultima fază de execuție. Începând de sâmbătă, 6 iunie, circulația rutieră va fi restricționată parțial în apropierea Pasajului Unirii, autoritățile anunțând rute alternative pentru șoferi.

Lucrările de la Planşeul Unirii au trecut de 60%. FOTO: Primăria Sectorului 4
Lucrările de la Planşeul Unirii au trecut de 60%. FOTO: Primăria Sectorului 4

Primăria Sectorului 4 al Capitalei anunţă vineri, 5 iunie, că ritmul de lucru la Planșeul Unirii a fost accelerat în ultima perioadă, astfel că lucrările au trecut de 60% şi au intrat în ultima fază de execuție. Odată cu deschiderea celei de-a patra și ultimei etape de execuție, desfășurată în apropierea Pasajului Rutier Unirii, traficul din zona șantierului va fi reorganizat și restricționat parțial.

Potrivit comunicatului oficial al instituţiei, perioada de execuție a fost programată pe timpul verii, ţinându-se cont că, fiind perioada concediilor de vară, traficul este mai redus comparativ cu restul anului.

Astfel, începând din după-amiaza zilei de sâmbătă, 6 iunie, șoferii care circulă dinspre Splaiul Independenței sau de pe Bulevardul Unirii și vor să ajungă în zona Universitate, pe Bulevardul Corneliu Coposu ori să își continue deplasarea pe Bulevardul Unirii către Biblioteca Națională vor fi direcționați pe o rută ocolitoare amenajată în partea dreaptă a șantierului.

„Începând cu după-amiaza zilei de mâine, sâmbătă, 06 iunie, șoferii care vin de pe Splaiul Independenței sau de pe Bulevardul Unirii și își doresc să ajungă la Universitate, pe Bulevardul Corneliu Coposu sau să-și continue drumul pe Bulevardul Unirii către Biblioteca Națională, vor putea ocoli șantierul pe partea dreaptă, iar apoi, în zona cunoscută drept «la Horoscop», vor vira la stânga și vor circula înainte, prin fața Magazinului Unirea. Celelalte căi de acces în Piața Unirii nu vor fi afectate, nici dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, nici dinspre Bulevardul Unirii sau dinspre Bulevardul I.C. Brătianu”, au transmis autorităţile.

Accesul în Piața Unirii dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Unirii și Bulevardul I.C. Brătianu nu va fi afectat de noile restricții.

Lucrările au trecut de 60%

Între timp, lucrările continuă în toate cele patru zone ale șantierului. Până acum, constructorii au demolat aproximativ 65% din vechiul planșeu, care se întinde pe 380 de metri. Totodată, au fost executați aproape 90% dintre pilonii necesari pentru consolidarea structurii și mai bine de jumătate din grinzile și fundația noii construcții.

Se lucrează accelerat la Planşul Unirii. FOTO: Primăria Sectorului 4
Se lucrează accelerat la Planşul Unirii. FOTO: Primăria Sectorului 4

Noul planșeu începe deja să prindă contur. Unsprezece tronsoane au fost finalizate, iar opt dintre acestea au trecut și prin procesul de post-tensionare. În acest moment, aproximativ 40% din lungimea totală a noii structuri este realizată.

Pe șantier se lucrează în paralel la hidroizolații, la mutarea și protejarea rețelelor de utilități, la sistemele de drenaj și la refacerea zonelor eliberate de lucrări.

Lucrări de modernizare în zona Hanul lui Manuc

Progrese importante au fost făcute și în zona Hanul lui Manuc, unde au fost refăcute carosabilul și trotuarele. Au fost montate borduri și pavaje din granit, iar noua structură rutieră este deja realizată.

În prezent, echipele lucrează la ultimii piloți forați, la armarea și turnarea betonului pentru noile tronsoane ale planșeului, la demolarea elementelor vechi care au mai rămas și la extinderea rețelelor de utilități. De asemenea, sunt realizate elementele hidrotehnice necesare pentru funcționarea în siguranță a întregii construcții.

Refacerea Planșeului Unirii este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură aflate acum în lucru în București. Constructorii estimează că, dacă ritmul actual va fi menținut, investiția ar putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2026.

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