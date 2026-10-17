Pistele de biciclete s-au înmulțit în România, ajungând chiar și în sate montane aproape pustii. În orașe, conflictele dintre bicicliști și șoferi provoacă frecvent reacții aprinse pe internet, unde românii se acuză reciproc de încălcarea regulilor de circulație.

Bicicliștii împart adesea carosabilul cu șoferi cu care intră în conflict. Foto: Magnific

Pistele de biciclete au devenit aproape nelipsite din orașele și chiar din localitățile mici din România. Construite, în mare parte, în ultimii ani, cu fonduri europene, pistele destinate bicicliștilor și-au făcut loc atât pe bulevardele marilor orașe și pe marginea unor drumuri naționale, cât și în sate aproape pustii, unde autoritățile au justificat construirea lor prin posibilitatea accesării fondurilor europene.

Astfel, au fost construite piste de biciclete în sate montane ca Bătrâna, Ulm și Vadu Dobrii, din Hunedoara, a căror populație totalizează mai puțin de 100 de oameni, majoritatea vârstnici, ori în sate aproape la fel de pustii și izolate, ca Gărâna și Brebu Nou, din Caraș-Severin.

În unele dintre aceste locuri, pistele sunt folosite extrem de rar de bicicliști, însă comunitățile le-au adoptat ca drumuri locale sau agricole, pe care circulă sătenii, animalele domestice, căruțele și tractoarele și pe unde, uneori, trec urși și haite de lupi.

În 2021, autoritățile române anunțau ținte ambițioase în privința dezvoltării cicloturismului, cu ajutorul finanțărilor europene asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acestea vizau realizarea a 3.000 de kilometri de trasee pentru biciclete până în 2026, cu un buget estimat la 247,5 milioane de euro.

„Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un transport durabil prin dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice. Implementarea acestei investiții va include dezvoltarea a 3.000 km de noi trasee naționale de ciclism în toată România. Amplasarea rutelor va fi prioritară de-a lungul principalelor rute turistice”, se arăta în documentul PNRR aprobat în 2021.

Cinci ani mai târziu, în septembrie 2026, Ministerul Dezvoltării a anunțat că au fost finalizați 1.147 de kilometri de piste pentru biciclete, față de ținta de 644 de kilometri. La aceștia se adaugă 236 de kilometri de trasee cicloturistice din județele Bihor și Harghita, potrivit instituției.

„Mobilitatea verde înseamnă o infrastructură modernă în orașe inteligente (smart cities). Cele 535 de sisteme digitale pentru mobilitate și cei peste 1.100 de kilometri de piste de biciclete și traseele cicloturistice realizate prin PNRR vor schimba modul în care ne deplasăm în localități și vor crește calitatea vieții în comunitățile noastre, prin mobilitatea alternativă, mai sănătoasă”, declara ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Construirea pistelor, justificată adesea de administrațiile locale prin posibilitatea de a accesa fonduri europene, nu a dus însă și la dezvoltarea unei „culturi a bicicletei”. Pe internet apar frecvent filmări cu scandaluri în trafic, în care sunt implicați șoferi și bicicliști. Imaginile surprind conflictele dintre aceștia și scot la iveală resentimentele pe care mulți români le au față de bicicliști.

Un caz recent, în care un biciclist a părut să intre intenționat într-o mașină care traversa pista de biciclete, într-o intersecție din București, a stârnit un val de reacții, multe dintre ele negative la adresa acestuia.

Biciclistul care a stârnit revolta șoferilor

Filmarea publicată pe platforma Reddit, în comunitatea AutomobileRO, surprinde un biciclist care se apropie de o intersecție din București, unde un autoturism a înaintat peste pista de biciclete.

În loc să ocolească mașina, biciclistul se îndreaptă spre aceasta, frânează brusc și îi reproșează șoferului că i-a blocat drumul. Gestul său a fost interpretat de mulți români ca o încercare de a provoca un conflict.

Haitele de lupi dau târcoale pistei de biciclete dintr-un sat pustiu și inaccesibil mașinilor, ascuns în creierii munților

„Tipul de pe bicicletă are Cedează trecerea. Poveste încheiată”, a comentat un român.

„Nu pare să știe să citească semnele”, a adăugat altcineva, în timp ce un altul a remarcat ironic: „Semnele sunt irelevante, e biciclist”.

Unii români au susținut că biciclistul ar fi putut evita cu ușurință autoturismul și că reacția sa a fost disproporționată, indiferent de eventualele greșeli ale șoferului.

„Avea cinci zile lucrătoare să ocolească mașina, dar a ales violența”, a ironizat unul dintre utilizatori.

Alții au atras atenția că, în imaginile publicate, biciclistul pare să ignore și semnul de cedare a trecerii, în timp ce mașina se afla deja în intersecție.

„Și eu merg cu bicicleta foarte mult prin oraș, dar înțeleg situațiile când îi surprinde semaforul. Ideea e să fim mai buni”, a comentat un alt român.

De ce se ceartă șoferii și bicicliștii

Mulți români au criticat comportamentul bicicliștilor în trafic, reclamând trecerea pe culoarea roșie a semaforului, ignorarea indicatoarelor și conflictele cu pietonii sau cu șoferii.

Biciclistul enervat de șoferul care nu l-a așteptat Foto: Reddit

„Merg cu bicicleta de 15 ani prin oraș. Stau la roșu și trec pe lângă mine o grămadă. Strig după ei că au trecut pe roșu și în cel mai bun caz mă ignoră, în cel mai rău îmi arată un deget. Suntem needucați și egoiști, iar asta se vede indiferent de mijlocul de deplasare”, a relatat un român.

Altcineva, care spune că folosește atât bicicleta, cât și autoturismul, a criticat generalizările făcute la adresa celor care se deplasează pe două roți.

„Sunt zile în care dau la pedale, sunt zile în care e mai bine să conduc. Avem idioți de ambele părți”, a comentat acesta.

Unii români cred că agresivitatea unor bicicliști este alimentată de nesiguranța pe care o resimt în trafic, în special în orașele aglomerate.

„Ce infrastructură velo de rahat, înțeleg frustrarea biciclistului. Nu sunt gândite deloc pistele să te deplasezi în siguranță”, a comentat un utilizator.

Altcineva a povestit că, după mai multe conflicte cu șoferii, a renunțat să mai reacționeze agresiv.

„Eu am avut o perioadă acum câțiva ani în care mă luam în gură cu șoferii care nu lăsau loc să trec când era coloană, le băteam în geam, le ridicam ștergătorul și plecam mai departe sau le rabatam oglinda. După câteva zile mi-am dat seama că nu e OK să fac asta. Nu ajut pe nimeni. Ăla va deveni mai agresiv în trafic”, a relatat acesta.

Alți români au arătat că probleme din trafic sunt cauzate de comportamentul românilor și lipsa respectului reciproc.

„Problema nu e vehiculul cu care te deplasezi, ci omul în sine. Multă lume în trafic e foarte needucată, grăbită și inconștientă”, a concluzionat un utilizator.

Go Rider, biciclistul care împarte românii în două tabere

Cunoscut pe rețelele de socializare sub numele de „Go Rider”, un român a devenit extrem de popular prin videoclipurile filmate în traficul din București și, totodată, prin conflictele în care a fost implicat. Biciclistul surprinde și publică frecvent imagini cu șoferi care încalcă regulile de circulație, parchează pe trotuare sau blochează pistele pentru biciclete. Unele dintre întâlnirile sale cu aceștia au degenerat în înjurături și agresiuni.

De ce renunță mulți români la bicicletă. Problemele care îi așteaptă pe șosea și pe trotuar

Unii români îl apreciază pentru că atrage atenția asupra neregulilor din trafic și a dificultăților întâmpinate de bicicliști și pietoni, în timp ce alții îl acuză că provoacă intenționat conflicte pentru a obține vizualizări.

„Face content (n.r. conținut) și arată și pe dobitoci în trafic. Eu unul nu prea am timp de genul ăsta de content, dar e relaxant și, în plus, aduce un pic de vizibilitate asupra traficului, mai ales pe bicicletă”, a comentat un român.

„Doar un alt frustrat care vrea să facă bani din scandal. Înțeleg că sunt mulți șoferi nesimțiți, dar nu mi se pare normal să urli și să înjuri pentru vizualizări”, a replicat altcineva.

Alți comentatori consideră că biciclistul are dreptate atunci când reclamă încălcarea regulilor, dar că reacțiile sale sunt uneori exagerate.

„Nu se ia de toți oamenii de pe stradă, se ia de nesimțiți. Da, câteodată mai exagerează, dar în general e corect”, a afirmat un susținător al acestuia.

„Eu vreau un oraș complet fără mașini personale, dar nu prin înjurături. Oamenii nu vor să schimbe șoferii agresivi și să se aleagă cu alți oameni agresivi. Vor să nu mai existe deloc agresivitate și nesimțire”, a concluzionat un alt utilizator.

Controversele din jurul lui Go Rider au fost alimentate și de episoadele în care acesta a fost agresat în timpul confruntărilor din trafic. O filmare în care biciclistul este lovit a provocat noi discuții pe rețelele de socializare.

„Ce nu înțeleg mulți e că GoRider nu își ia hate (n.r. ură) pentru ce face, își ia hate pentru cum se comportă când face lucrurile astea. În rest, să fie sănătos și să curgă contentul”, a comentat un utilizator.

Alții consideră că activitatea biciclistului este necesară pentru a atrage atenția asupra comportamentului agresiv al unor șoferi și asupra neregulilor din trafic.

„La cât mai mulți GoRideri”, a transmis un alt utilizator.