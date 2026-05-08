Piste de biciclete pe două străzi importante din București. Sectorul 1 intră în proiectul de modernizare al Capitalei

Primăria Sectorului 1 se alătură proiectului municipalității de modernizare a Bulevardul Ion Mihalache și Calea Griviței, urmând să finanțeze, din fonduri europene, realizarea unor piste de biciclete pe cele două artere importante din Capitală.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, Consiliul Local Sector 1 a aprobat vineri un parteneriat cu Administrația Străzilor București, aflată în subordinea Primăriei Capitalei, pentru finanțarea infrastructurii dedicate bicicliștilor.

Modernizare amplă a celor două artere

Proiectul municipalității vizează transformarea Bulevardului Ion Mihalache și a Căii Griviței în artere cu infrastructură modernă, care să includă piste integrate pentru biciclete, trotuare mai sigure pentru pietoni și mai multe spații verzi.

În paralel, Primăria Municipiului București a început lucrările de modernizare a liniilor de tramvai de pe Bulevardul Ion Mihalache, unde se desfășoară deja intervenții pentru scoaterea vechii căi de rulare.

Unde vor fi amenajate pistele

Noile piste de biciclete vor fi realizate pe tronsonul din Calea Griviței cuprins între Strada Buzești și Bulevardul Ion Mihalache, precum și pe segmentul din Bulevardul Ion Mihalache dintre Calea Griviței și Piața Victoriei.

Pentru Bulevardul Ion Mihalache, proiectul vizează o lungime de aproximativ 3,5 kilometri, iar pentru Calea Griviței aproximativ 3,9 kilometri. În ambele cazuri, documentațiile se află în etapa DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții).

Finanțare europeană pentru mobilitate urbană

În urma votului din Consiliul Local Sector 1, investiția este pregătită pentru accesarea fondurilor europene prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027, Prioritatea 4, dedicată mobilității urbane sustenabile.

Autoritățile susțin că proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității în Capitală și încurajarea transportului alternativ.