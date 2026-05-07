Două dintre arterele importante ale Capitalei vor fi modernizate. Câți bani au fost alocați pentru 2026

Două dintre cele mai importante artere din București vor fi transformate în bulevarde cu infrastructură modernă, piste de biciclete integrate, trotuare sigure pentru pietoni și mult verde.

Primăria Capitalei anunță că Bulevardul Ion Mihalache și Calea Griviței vor intra într-un amplu proces de modernizare. În prezent acestea sunt neîngrijite, greu de tranzitat, cu mașini parcate ilegal și spații verzi distruse, urmând a fi transformate în bulevarde cu infrastructură modernă, piste de biciclete integrate, trotuare sigure pentru pietoni și mult verde.

Bd. Ion Mihalache are o lungime de 3,5 km, iar Calea Griviței are o lungime de 3,9 km

”Cele două străzi fac parte din programul nostru de modernizare a infrastructurii rutiere din Capitală. Pentru 2026, am alocat 15,8 milioane de lei pentru mai multe proiecte, aflate în diverse stadii”, anunță primăria Capitalei.

Care sunt drumurile care vor intra în reabilitare

Drumul Cooperativei. O parte din arteră este de pământ, alta este asfaltată, însă în stare de degradare. Se va reabilita şi asfalta întreg drumul, pentru a asigura o legătură rutieră funcţională între Prelungirea Ghencea și Strada Gladiolelor.

Str. Nicolae Mavrogheni. Aflată într-o zonă istorică a Bucureştiului, strada este într-o stare avansată de degradare.

Calea Ion Zăvoi. Strada va face legătura între nordul oraşului şi Voluntari.

Calea 13 Septembrie. Bulevardul va fi reconfigurat şi integrat în conceptul „Oraș-Parc”.

Str. Avionului, Drumul Nisipoasa (tronson Str. Mircea Veroiu – Str. Salubrității), Str. Costești, Str. Cristești, Str. Lonea, Str. Jandarmeriei.