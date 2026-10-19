Ajutor pentru încălzire în Sectorul 1. Cine poate primi bani și unde se depun cererile din 19 octombrie

Familiile și persoanele singure din Sectorul 1 al Capitalei pot depune, începând de luni, 19 octombrie, cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie, aferente sezonului rece 2026-2027. Sprijinul financiar se acordă în funcție de veniturile solicitanților și de tipul de energie utilizat.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Foto: Shutterstock

Potrivit Primăriei Sectorului 1, pot beneficia de aceste ajutoare familiile cu venituri nete lunare de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru și persoanele singure ale căror venituri nu depășesc 2.053 de lei pe lună.

Ce sume pot primi beneficiarii

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Valoarea acestuia reprezintă între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită prin lege, în funcție de veniturile beneficiarilor.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe parcursul întregului an, în perioada noiembrie 2026 – octombrie 2027. Sumele diferă în funcție de sursa de energie utilizată:

30 de lei pe lună pentru energia electrică;

10 lei pe lună pentru gaze naturale;

10 lei pe lună pentru energia termică;

20 de lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Unde se depun cererile

Solicitările pot fi depuse la Biroul Cetățeanului din strada Mureș nr. 18-24, de luni până joi, între orele 8:30 și 16:00, iar vineri, în intervalul 8:30–13:30.

Cererile pot fi transmise și online, prin platforma ConectX, sau prin e-mail, la adresele registratura@dgaspc-sectorul1.ro și relatiiinteretnice@dgaspc-sectorul1.ro.

Persoanele care au nevoie de informații suplimentare sau de ajutor pentru completarea documentelor pot contacta Compartimentul Protecția Socială, Incluziune și Sprijin Persoane Vulnerabile, la numerele de telefon 021.223.41.90 sau 021.223.41.94, interior 280.

Primăria Sectorului 1 recomandă persoanelor interesate să verifice condițiile de acordare și documentele necesare înainte de depunerea cererii.

Ce riscă românii care nu își încălzesc suficient locuințele

România a înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a ponderii persoanelor care nu își permit să își încălzească adecvat locuințele, de la 10,8% în 2024 la 11,9% în 2025, potrivit Eurostat.

În timp ce media europeană a scăzut la 8,8%, tot mai mulți români sunt nevoiți să facă economii la încălzire. Cercetările recente arată că sărăcia energetică este asociată cu probleme de sănătate fizică și mintală, în special în rândul vârstnicilor. Analistul economic Adrian Negrescu și Laura Găvan, psiholog, explică, pentru „Adevărul”, de ce frigul din locuințe poate avea consecințe care depășesc valoarea facturilor.

„Diferența dintre o locuință caldă și una rece ține mai puțin de prețul gazului și mai mult de starea clădirii. În România există aproximativ 9 milioane de locuințe, iar peste 4,4 milioane au mai mult de 50 de ani, adesea prost izolate și mari consumatoare de energie,” spune el. Materialul pe larg AICI.