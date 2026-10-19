 Pelerinajul de Sfântul Dumitru a început în București. Peste 1.000 de credincioși au venit încă din prima zi | adevarul.ro
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Pelerinajul de Sfântul Dumitru a început în București. Peste 1.000 de credincioși au venit încă din prima zi

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Peste 1.000 de credincioși au participat încă din prima zi la pelerinajul de Sfântul Dumitru, organizat pe Dealul Mitropoliei din București. Anul acesta, oamenii au zece zile pentru a se închina, cu două zile mai mult decât la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Evenimentul se desfășoară la Catedrala Patriarhală istorică, în timp ce lucrările la Catedrala Națională continuă.

Credincioșii au venit încă de la deschiderea pelerinajului.
Credincioșii au venit încă de la deschiderea pelerinajului. Foto: Doxologia Basilica

Credincioșii au venit încă de la deschiderea pelerinajului, cu o săptămână înainte de ziua de prăznuire a Sfântului Dumitru. Mulți au fost însoțiți de copii și au așteptat la rând pentru a participa la împărtășanie, pentru a primi agheasmă și pentru a intra în biserică.

Unii dintre pelerini au profitat de ziua liberă pentru a petrece timp alături de familie și pentru a se închina la moaștele sfinților.

„Așteptăm să ne închinăm la moaște, să petrecem puțin timp în familie”, a declarat unul dintre credincioși, potrivit Pro TV.

Pelerinajul revine la Catedrala Patriarhală istorică

Spre deosebire de anul trecut, când sărbătoarea Sfântului Dumitru a fost marcată printr-un eveniment de amploare, asociat cu sfințirea picturii Catedralei Naționale, ceremoniile din acest an se desfășoară în formatul obișnuit, pe Dealul Mitropoliei.

Catedrala Națională se află încă în construcție, iar hramul revine la vechiul lăcaș de cult. Totodată, din cauza lucrărilor de restaurare a picturii, moaștele celor cinci sfinți păstrate permanent în catedrală nu sunt scoase în pridvor, așa cum se întâmpla în anii precedenți.

Recomandări pentru credincioșii care participă la pelerinaj

Reprezentanții Patriarhiei Române le recomandă persoanelor în vârstă, celor cu probleme de sănătate și femeilor însărcinate să participe în prima parte a pelerinajului, pentru a evita aglomerația din zilele următoare.

De sâmbătă, 24 octombrie, la catedrală vor fi aduse și moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea, una dintre femeile românce canonizate anul trecut. Racla acesteia va fi purtată în procesiunea de sâmbătă, în coloana care va pleca de la Biserica Sfântul Spiridon Nou.

Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, este sărbătorit în fiecare an pe 27 octombrie. În 2026, ziua de prăznuire cade marți. Alături de racla Sfântului Dimitrie cel Nou vor fi aduse și moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.

Pelerinajul de Sfântul Dumitru se desfășoară pe parcursul a zece zile, perioadă în care credincioșii sunt așteptați să participe la slujbe și să se închine la sfintele moaște.

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