Sens unic pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București. Restricțiile de circulație se aplică până la sfârșitul anului

Circulația rutieră pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București se modifică temporar, pe un tronson de aproximativ 600 de metri, în perioada 17 octombrie – 31 decembrie 2026. Măsura este necesară pentru lucrările de înlocuire a conductei de apă potabilă, în cadrul proiectului de modernizare a liniei de tramvai.

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Potrivit Primăriei Municipiului București, restricțiile vizează segmentul dintre strada George Constantinescu și Șoseaua Petricani. Conducta care urmează să fie înlocuită are o vechime de 53 de ani, iar lucrările includ și intervenții la căminele de vane, branșamente și hidranți.

Cum se va circula pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu

Pe durata lucrărilor, șoferii vor putea circula pe o singură bandă, dinspre strada George Constantinescu către Șoseaua Petricani. Sensul dinspre Șoseaua Petricani către strada Barbu Văcărescu va fi închis pe tronsonul afectat, fiind restricționată banda de lângă linia de tramvai.

Pentru șoferii care vin dinspre Șoseaua Petricani, ruta ocolitoare recomandată este: Șoseaua Petricani – Șoseaua Fabrica de Glucoză – strada George Constantinescu – Bulevardul Dimitrie Pompeiu.

Pe ultimele două tronsoane, vehiculele care se deplasează spre Șoseaua Petricani, inclusiv autobuzele, vor intra în intersecție prin viraj la dreapta.

Stațiile de transport public de pe sensul către Șoseaua Petricani vor fi mutate temporar doar atunci când lucrările ajung în dreptul acestora. În schimb, stațiile de pe sensul opus vor fi desființate temporar pe întreaga perioadă a lucrărilor de infrastructură.

Circulația pietonilor pe trotuare nu va fi afectată, iar trecerile existente vor rămâne funcționale, cu semnalizare adaptată. Excepție face trecerea de pietoni din intersecția cu Șoseaua Petricani, care va fi desființată temporar. Pentru accesul la stația de autobuz va fi amenajată o trecere provizorie la aproximativ 100 de metri distanță.

De asemenea, accesul auto la proprietățile situate pe tronsonul aflat în lucru va fi închis temporar, șoferii urmând să folosească intrările învecinate. Accesele de pe partea stângă, în direcția Șoseaua Petricani, vor rămâne deschise, cu respectarea indicatoarelor temporare.

Primăria Capitalei precizează că lucrările sunt necesare pentru continuarea proiectului de modernizare a liniei de tramvai, finanțat din fonduri europene nerambursabile, și avertizează că întârzierile ar putea pune în pericol finanțarea.