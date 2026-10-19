Cutremur puternic resimțit luni în mai multe zone ale țării, inclusiv în București

Un cutremur produs luni, în jurul orei 11.51, în zona seismică Vrancea, s-a resimțit inclusiv în Galați și București.

La scurt timp după seism, site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP) nu a putut fi accesat. Este posibil ca platforma să se fi blocat din cauza numărului mare de accesări, mulți oameni încercând să verifice informațiile despre cutremur.

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UPDATE 12.20 Nu au fost apeluri la 112 privind efecte ale cutremurului

Până în acest moment, autoritățile nu au primit apeluri la 112 privind efecte ale cutremurului. Cu toate acestea, echipe de intervenție au fost trimise în mai multe localități pentru a verifica situația din teren.

„Este un semn bun că nu avem apeluri despre efecte”, a declarat luni, la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

În cazul producerii unor astfel de evenimente, șeful DSU le recomandă oamenilor să respecte măsurile de siguranță și să fie atenți la obiectele care pot cădea. Cei aflați pe stradă trebuie să evite zonele în care pot fi loviți de obiecte desprinse de pe clădiri, iar în magazine sau acasă este important să fie atenți la lucruri care pot cădea de pe rafturi.

„Dacă apar astfel de situații, populația e sfătuită să nu iasă în casă scărilor, să fie atentă la obiectele care pot să cadă de la blocuri dacă sunt pe stradă, de la rafturi de la magazine, oamenii să între pe fiipregatit.ro și să fie pregătiți. Există un ghid complet care trebuie citit înainte să se întâmple ceva. Sfatul nostru către populație e să fie cât mai bine informată”, a spus Arafat.

Întrebat cât de pregătită este România, în special Capitala, pentru un cutremur cu magnitudinea de peste 7, șeful DSU a afirmat că au fost făcuți pași importanți în ultimii ani. El a menționat existența unor măsuri adoptate de Ministerul Dezvoltării pentru a facilita finanțarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor, inclusiv a celor rezidențiale, precum și fondurile alocate în acest scop.

Cutremur cu magnitudinea de 4,8 în România

„În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt inregistrate apeluri la numarul de urgență 112”, a transmis ISU București-Ilfov.

Seismul este estimat la o magnitudine estimată de 4,8 și s-a produs la aproximativ 13 kilometri de Râmnicu Sărat. Potrivit informațiilor disponibile, cutremurul a fost resimțit și în Republica Moldova și Ucraina.

Seismul, considerat de magnitudine medie, s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri, potrivit datelor disponibile.

Epicentrul a fost localizat la 46 de kilometri sud-est de Brașov, 53 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri nord de Ploiești, 64 de kilometri de Buzău, 78 de kilometri nord-est de Târgoviște și 86 de kilometri de Focșani.

Conform primelor informații publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, seismul s-ar fi produs la o adâncime de 140 de kilometri, relatează TV8.md. Datele sunt preliminare, iar magnitudinea și adâncimea pot fi actualizate în urma analizelor efectuate de specialiști.