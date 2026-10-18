 Economia la căldură poate costa mai mult decât factura. Ce riscă românii care nu își încălzesc suficient locuințele | adevarul.ro
search
Duminică, 18 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Economia la căldură poate costa mai mult decât factura. Ce riscă românii care nu își încălzesc suficient locuințele

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România a înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a ponderii persoanelor care nu își permit să își încălzească adecvat locuințele, de la 10,8% în 2024 la 11,9% în 2025, potrivit Eurostat. În timp ce media europeană a scăzut la 8,8%, tot mai mulți români sunt nevoiți să facă economii la încălzire. Cercetările recente arată că sărăcia energetică este asociată cu probleme de sănătate fizică și mintală, în special în rândul vârstnicilor. Analistul economic Adrian Negrescu și Laura Găvan, psiholog, explică, pentru „Adevărul”, de ce frigul din locuințe poate avea consecințe care depășesc valoarea facturilor.

un calorifer
Tot mai mulți români nu își permit să își încălzească adecvat locuințele Foto: Pixabay

Potrivit raportului Eurostat Key Figures on European Living Conditions - 2026 Edition, ponderea europenilor care nu își permit să mențină o temperatură adecvată în locuință a scăzut de la 9,2% în 2024 la 8,8% în 2025. România a avut însă cea mai mare creștere dintre statele membre, de 1,1 puncte procentuale.

Problema nu se reflectă întotdeauna în valoarea facturilor. Un studiu publicat în 2026 în revista Energy & Buildings arată că gospodăriile care își limitează intenționat consumul pentru a economisi bani pot rămâne în afara indicatorilor tradiționali ai sărăciei energetice, deși locuiesc la temperaturi nesigure. Cercetarea a utilizat un model bazat pe date sintetice pentru 6.000 de gospodării, evidențiind limitele evaluării sărăciei energetice exclusiv prin cheltuieli.

De ce unele locuințe sunt greu de încălzit

Adrian Negrescu, analist economic, explică, pentru „Adevărul”, că eficiența energetică a clădirilor reprezintă o problemă majoră în România. „Diferența dintre o locuință caldă și una rece ține mai puțin de prețul gazului și mai mult de starea clădirii. În România există aproximativ 9 milioane de locuințe, iar peste 4,4 milioane au mai mult de 50 de ani, adesea prost izolate și mari consumatoare de energie,” spune el.

Potrivit analistului, blocurile vechi pierd căldură prin pereți, ferestre, acoperișuri și punți termice, în timp ce instalațiile de distribuție învechite contribuie la consumul ridicat.

În mediul rural, multe gospodării folosesc sobe pe lemne, în case fără izolație și cu o singură sursă de încălzire. Scumpirea lemnelor de foc pune o presiune suplimentară asupra bugetelor.

„Statul plătește în fiecare iarnă pentru căldura care iese prin pereții blocurilor. Fiecare leu investit în izolarea unei locuințe locuite de o familie vulnerabilă scade factura pentru totdeauna, nu doar pentru o lună”, afirmă Adrian Negrescu.

Acesta susține că fondurile destinate combaterii sărăciei energetice ar trebui direcționate cu prioritate către reabilitarea locuințelor vulnerabile, inclusiv prin finanțare integrală pentru persoanele care nu pot suporta investițiile inițiale.

Ce se întâmplă cu sănătatea când economisim la încălzire

Un studiu realizat de Martina Celidoni, Raffaele Miniaci și Paola Valbonesi, publicat în septembrie 2026 în Journal of Economic Behavior & Organization, a analizat legătura dintre sărăcia energetică și sănătatea persoanelor vârstnice din Europa.

Cercetătorii au identificat asocieri între dificultățile de încălzire a locuinței și afecțiunile pulmonare cronice, simptomele depresive, declinul cognitiv și reducerea forței musculare. Analizele au evidențiat inclusiv un efect negativ semnificativ asupra forței de strângere a mâinii, indicator al funcționării fizice la vârstnici.

Ministrul Energiei: „Iau în calcul un mecanism prin care să avem un preţ de un leu/KWh, pentru cei cu un venit până în 2500-3.000 de lei”

Adrian Negrescu atrage atenția și asupra costurilor sociale ale acestei probleme: „Frigul din casă nu apare în statistica facturilor, dar apare în cea a spitalelor. Un pensionar care stă iarna la 16 grade ca să economisească 100 de lei pe lună riscă să coste sistemul de sănătate de zeci de ori mai mult. Este una dintre cele mai proaste afaceri pe care le putem face ca țară.”

Când frigul din casă devine o sursă de stres

La rândul său, Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental, explică, pentru „Adevărul”, că dificultățile financiare pot transforma locuința dintr-un spațiu de siguranță într-o sursă permanentă de îngrijorare.

„Când bugetul nu mai ajunge pentru toate cheltuielile, oamenii încep să facă alegeri pe care, în alte condiții, nu le-ar face. Reduc cumpărăturile, amână anumite plăți și, uneori, aleg să stea în frig pentru a nu avea o factură prea mare la încălzire”, lămurește aceasta.

Grija permanentă pentru cheltuieli poate afecta somnul, concentrarea și relațiile cu ceilalți. În cazul persoanelor care se confruntă deja cu dificultăți emoționale, condițiile precare de locuire pot amplifica disconfortul.

„Nu putem spune că temperaturile scăzute duc automat la depresie, dar nici nu putem ignora felul în care mediul în care trăim ne influențează starea psihică”, explică psihoterapeuta.

O altă problemă apare atunci când lipsurile sunt acceptate treptat ca parte firească a vieții cotidiene. „Faptul că cineva reușește să suporte o situație nu înseamnă că acea situație nu îl afectează”, consideră ea. Pentru persoanele vârstnice, dificultățile pot fi amplificate de veniturile reduse, problemele de sănătate și izolarea socială.

„Un pensionar care trebuie să aleagă între încălzirea locuinței, cumpărarea medicamentelor și achiziționarea alimentelor nu face o alegere liberă. Încearcă să împartă resurse insuficiente între nevoi la fel de importante”, afirmă Laura Găvan.

Cum pot fi reduse facturile fără a renunța la căldură

O cercetare publicată în 2026 în Energy, Sustainability and Society, care a analizat efectele reglementărilor privind eficiența energetică a clădirilor din Turcia, a identificat îmbunătățiri ale condițiilor de încălzire și reduceri ale unor indicatori ai sărăciei energetice în gospodăriile potențial vizate de aceste măsuri.

„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt

Laura Găvan menționează izolarea termică, etanșarea ferestrelor și ușilor și utilizarea sistemelor eficiente de încălzire printre soluțiile care pot reduce consumul. Aceste intervenții presupun însă investiții pe care familiile vulnerabile nu și le permit întotdeauna.

Psihoterapeuta atrage atenția și asupra tensiunilor familiale care pot apărea atunci când părinții reduc încălzirea pentru a controla cheltuielile, iar copiii resimt disconfortul: „În spatele conflictelor se află adesea neputința și nesiguranța, nu doar diferențele de opinie.

Pentru Adrian Negrescu, sprijinul financiar acordat gospodăriilor trebuie însoțit de investiții care să reducă pierderile de energie pe termen lung. „Până nu oprim pierderile din clădiri, orice ajutor la factură va fi ca apa turnată într-o găleată spartă”, explică acesta.

Laura Găvan subliniază că problema nu poate fi redusă la modul în care oamenii își gestionează banii. „Din perspectiva psihologică, a avea o locuință în care te poți încălzi în mod adecvat nu este un moft. Este o condiție care contribuie la sănătate, odihnă și echilibru emoțional.(...) Economisirea este necesară, dar există o limită dincolo de care renunțările încep să ne coste prea mult”, concluzionează psihoterapeuta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
digi24.ro
image
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
stirileprotv.ro
image
George Simion răspunde acuzațiilor lui Marius Lulea în scandalul capului de porc lăsat la poartă: „Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate”
gandul.ro
image
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
mediafax.ro
image
Florinel Coman la FCSB? Care e situația la zi, dezvăluită de un antrenor care l-a analizat „pe viu” în Qatar
fanatik.ro
image
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Cum se calculează indexarea, câți bani pot primi pensionarii și ce prevede legea
libertatea.ro
image
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Umilință totală în Europa: 7-1 scor final! Cel mai dur eșec din istoria clubului
digisport.ro
image
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Din A1 pe A2, A3 sau DN1 fără să mai treci prin Bucureşti: centura A0 ajunge la 80 de km. Ultima bucată riscă să rămână pentru 2027
zf.ro
image
Anchetele criminalistice intră într-o nouă eră: Inteligenţa artificială, un mare ajutor, dar și un mare dușman
observatornews.ro
image
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
cancan.ro
image
Are pensie minimă de 1.281 lei după 23 de muncă. Un pensionar cu 15 ani munciți ia aceiași sumă. De ce?
newsweek.ro
image
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
prosport.ro
image
ANAF vede că ai cumpărat o mașină de 30.000 de euro, deși ai salariu de 4.000 de lei. Ce se întâmplă dacă banii au fost economisiți în ultimii 10 ani
playtech.ro
image
A venit din Franța special pentru Simon Elisor și a rămas impresionat: „Craiova nu este cu nimic mai prejos decât Marseille!“
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"
digisport.ro
image
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor cea mică. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Donald Trump ar ascunde sub sacou un dispozitiv medical. Secretul președintelui SUA
mediaflux.ro
image
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”
click.ro
image
Cheloo, așa cum nu l-au mai văzut telespectatorii. Ce făcea artistul la „Asia Express” după ce se închideau camerele
click.ro
image
Ce a pățit Minodora după ce a apelat la bisturiu! Artista a dezvăluit detalii mai puțin știute despre recuperare
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce relație are Andreea Raicu cu mama sa, la 87 de ani! Mărturisirea vedetei: „Mă inspiră în fiecare zi”
image
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”