 Profi, amendat după ce a vândut alcool unui minor. Instanța a respins apărarea supermarketului, care a susținut că adolescentul „părea major” | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Profi, amendat după ce a vândut alcool unui minor. Instanța a respins apărarea supermarketului, care a susținut că adolescentul „părea major”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un supermarket Profi a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei după ce o angajată a vândut o bere unui adolescent în vârstă de 17 ani.

Decizia a fost atacată de Mega Image SRL, compania care a preluat între timp lanțul Profi
Decizia a fost atacată de Mega Image SRL, compania care a preluat între timp lanțul Profi Foto: colaj arhivă

Incidentul a avut loc în aprilie anul trecut, într-un magazin din Iași, iar sancțiunea aplicată de polițiști a fost menținută de instanță, relatează Ziarul de Iași.

Potrivit procesului-verbal întocmit de Inspectoratul de Poliție Județean, băutura alcoolică a fost comercializată în jurul orei 23:00 unui minor. Societatea care administra la acel moment rețeaua Profi a contestat amenda, susținând că a fost vorba despre o eroare a casierei și că tânărul era foarte aproape de împlinirea vârstei de 18 ani, având o înfățișare care l-ar fi putut face să pară major.

Compania a cerut înlocuirea amenzii cu un avertisment, invocând și un grad redus de pericol social al faptei, dar Judecătoria a respins argumentele prezentate.

Instanța a concluzionat că procesul-verbal a fost întocmit legal și că simplul fapt că adolescentul ar fi putut fi confundat cu un adult nu înlătură răspunderea pentru încălcarea legii.

Mai mult, după analizarea imaginilor depuse la dosar, instanța a apreciat că băiatul nu avea o înfățișare care să justifice o asemenea confuzie. Judecătorii au reținut că „este un copil”, iar angajata avea posibilitatea să îi verifice identitatea înainte de a-i vinde alcool.

Instanța a remarcat și faptul că polițiștii au aplicat sancțiunea minimă prevăzută de lege, în condițiile în care amenda putea ajunge până la 20.000 de lei.

Decizia a fost atacată de Mega Image SRL, compania care a preluat între timp lanțul de magazine Profi, dosarul fiind acum pe rolul Tribunalului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Jigniți de politicienii extremiști, românii din Londra primesc aprecieri de la primarul Sadiq Khan. Mesajul transmis prin Digi24
digi24.ro
image
„În 15 minute a distrus totul”. Viitura devastatoare din Nepal s-ar putea produce din nou, aproape 1000 de dispăruți. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv
fanatik.ro
image
Hățișul șantierelor din București: câte fronturi sunt deschise în paralel. Momentul când toate lucrările trebuie finalizate
libertatea.ro
image
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu a fost o negociere. Vom vedea dacă Putin a înțeles mesajul”
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
digisport.ro
image
Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”
click.ro
image
Marea Neagră este ținta ascunsă a Rusiei. Scenariul „sub steag fals” de care România ar trebui să se teamă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat"
observatornews.ro
image
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
cancan.ro
image
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
newsweek.ro
image
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
prosport.ro
image
Regele Harald al Norvegiei a murit. De ce era considerat printre cei mai „săraci” monarhi ai Europei, deşi conducea una dintre cele mai bogate țări
playtech.ro
image
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
digisport.ro
image
Betty Salam, veste-bombă la un an de la divorț. A fost cerută în căsătorie și este însărcinată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Horoscop 28 august. Ultimul test al lunii pentru zodii! Cine are parte de o veste neașteptată și cine trebuie să fie atent
mediaflux.ro
image
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
click.ro
image
Ioana State a spus „stop” unui viciu după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
click.ro
image
Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”
click.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi români, arestați în Grecia după ce ar fi violat o femeie într-o cameră de hotel. Incidentul a fost filmat
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani