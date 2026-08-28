Profi, amendat după ce a vândut alcool unui minor. Instanța a respins apărarea supermarketului, care a susținut că adolescentul „părea major”

Un supermarket Profi a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei după ce o angajată a vândut o bere unui adolescent în vârstă de 17 ani.

Decizia a fost atacată de Mega Image SRL, compania care a preluat între timp lanțul Profi Foto: colaj arhivă

Incidentul a avut loc în aprilie anul trecut, într-un magazin din Iași, iar sancțiunea aplicată de polițiști a fost menținută de instanță, relatează Ziarul de Iași.

Potrivit procesului-verbal întocmit de Inspectoratul de Poliție Județean, băutura alcoolică a fost comercializată în jurul orei 23:00 unui minor. Societatea care administra la acel moment rețeaua Profi a contestat amenda, susținând că a fost vorba despre o eroare a casierei și că tânărul era foarte aproape de împlinirea vârstei de 18 ani, având o înfățișare care l-ar fi putut face să pară major.

Compania a cerut înlocuirea amenzii cu un avertisment, invocând și un grad redus de pericol social al faptei, dar Judecătoria a respins argumentele prezentate.

Instanța a concluzionat că procesul-verbal a fost întocmit legal și că simplul fapt că adolescentul ar fi putut fi confundat cu un adult nu înlătură răspunderea pentru încălcarea legii.

Mai mult, după analizarea imaginilor depuse la dosar, instanța a apreciat că băiatul nu avea o înfățișare care să justifice o asemenea confuzie. Judecătorii au reținut că „este un copil”, iar angajata avea posibilitatea să îi verifice identitatea înainte de a-i vinde alcool.

Instanța a remarcat și faptul că polițiștii au aplicat sancțiunea minimă prevăzută de lege, în condițiile în care amenda putea ajunge până la 20.000 de lei.

Decizia a fost atacată de Mega Image SRL, compania care a preluat între timp lanțul de magazine Profi, dosarul fiind acum pe rolul Tribunalului.