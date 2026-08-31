Accident cumplit în Slatina, provocat de un șofer de 17 ani fără permis. Un adolescent de 14 ani şi un tânăr de 20 de ani au fost răniți

Un adolescent de 17 ani a murit în noaptea de 31 august, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe partea carosabilă și s-a izbit de un stâlp, în Slatina. În autoturism se mai aflau doi pasageri, de 20 și 14 ani, care au fost transportați la spital.

Maşina condusă de adolescentul de 17 ani a ieşit în decor. Foto: martor ocular

Accidentul s-a produs în jurul orei 03:10, pe strada Milcov din municipiul Slatina. Polițiștii Biroului Rutier Slatina au ajuns la locul accidentului după ce au fost anunţaţi printr-un apel la 112, potrivit comunicatului transmis de poliţie.

Adolescentul de 17 ani, care se afla la volan, a murit. În mașină se mai aflau un tânăr de 20 de ani și un minor de 14 ani. Amândoi au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Verificările făcute ulterior de polițiști au arătat că adolescentul de la volan nu avea permis de conducere.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și încredințarea unui vehicul unei persoane despre care se știe că nu deține permis de conducere.

Ancheta continuă pentru a se stabili exact cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele care au dus la ieșirea autoturismului de pe partea carosabilă.