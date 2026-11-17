Polițiștii au făcut două percheziții într-un dosar penal care vizează posibile fapte de corupție legate de organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi într-un spital public din județul Brașov. Un angajat al unității medicale este cercetat după ce ar fi furnizat unor persoane neautorizate informații care nu erau destinate publicității. La finalul audierilor, acesta a fost reținut.

Angajatul spitalului ar fi permis accesul unor persoane neautorizate la informații secrete. Foto: Poliția Română

Acțiunile au avut loc pe 16 noiembrie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, unul la sediul unei instituții publice și celălalt la domiciliul unui angajat, ambele locații fiind în județul Brașov, relatează presa locală.

Informații confidențiale despre un concurs, divulgate unor persoane neautorizate

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în cursul anului 2026, angajatul spitalului ar fi permis accesul unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, pe care le cunoscuse în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Datele ar fi avut legătură cu organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi în cadrul unității medicale.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe documente și medii de stocare, considerate relevante pentru administrarea probatoriului. De asemenea, a fost pus în aplicare un mandat de aducere pe numele persoanei cercetate, iar mai multe persoane au fost audiate în calitate de martori.

La finalul activităților procedurale, un angajat a fost reținut. Polițiștii nu au făcut publice numele spitalului și nici identitatea persoanei cercetate.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic Brașov. Reprezentanții IPJ Brașov precizează că cercetările sunt în desfășurare.