De la anunțul importului de combustibil din Rusia până la ideea unui „armistițiu energetic”, Donald Trump pune o presiune uriașă pe Kiev. Un eventual refuz al SUA de a mai furniza armament și informații de nivel strategic ar pune Ucraina într-o situație critică. Expertul în intelligence militar Sandu Valentin Mateiu explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, ce capacități oferă americanii pe front, ce pot compensa europenii și care sunt consecințele cererilor recente ale lui Donald Trump.

Trump și Zelenski nu au cea mai bună relație Foto: AFP

Adevărul: Donald Trump a lansat amenințare că SUA ar putea renunța să mai ajute Ucraina în războiul de apărare purtat de Kiev împotriva Rusiei. Cât de grav ar fi dacă și-ar pune în practică amenințarea și ar lăsa Ucraina fără arme, dar și fără informațiile oferite de spionii americani?

Sandu Valentin Mateiu: Cred că amenințarea este reală, dar nu știu dacă se ajunge acolo. În momentul de față, Statele Unite ajută Ucraina în două mari direcții.

Acum, chiar și așa, în clipa de față avem o situație dificilă, pentru că Ucraina nu are capacitatea să-și asigure apărarea antiaeriană în lipsa interceptorilor, dar și ca urmare a evoluției tehnologice, rușii au aruncat pe câmpul de luptă dronele propulsate cu reacție. Gheran-4 și Gheran-5, rachete de croazieră, în general. Au ridicat altitudinea și viteza, în primul rând viteza. Au o bună sistemă de senzori, pot ataca țintele în mișcare; de aceea au putut lovi garniturile de tren, au lovit locomotivele ucrainenilor, de exemplu. De aceea, primul aspect este cel legat de intelligence.

Ce informații vitale le oferă americanii în clipa de față ucrainenilor?

Aș împărți astfel: în primul rând, este informația de nivel strategic, pentru că Statele Unite au sateliți și au capacitatea de a asigura această posibilitate la nivel operativ și tactic. În fond, ucrainenii văd în felul acesta mișcările de trupe ale rușilor. Al doilea element esențial este faptul că serviciile americane le dau ucrainenilor capacitatea de a lovi în adâncime. Așa li se sufnizează informații despre care sunt punctele vulnerabile ale țintelor din Rusia, ce trasee sunt optime pentru a evita anumite stații de radiolocație sau anumite concentrări de apărare antiaeriană și alte elemente care fac ca loviturile ucrainenilor să fie eficiente. Al treilea le dă capacitatea de early warning. Ucrainenii sunt avertizați când rușii lansează rachetele balistice, în primul rând, și în felul acesta au timp să reacționeze adecvat. Pe lângă asta, ucrainenii au capacitatea de a obține imagini satelitare de la firme civile. Acesta este primul element. Dacă Statele Unite le taie acest sprijin de intelligence, pentru ucraineni va fi dificil. Este clar.

Dependența de tehnologia și muniția americană plătită de europeni

Ce alternative ar exista la aceste informații? Pot europenii să suplinească măcar parțial o asemenea pierdere?

Aici, ucrainenii ar avea posibilitatea să răspundă cu ceea ce le oferă europenii. O capacitate limitată, dar oricum ceva le-ar oferi și europenii. E vorba, de exemplu, de sateliți militari francezi. Și chiar și sisteme civile europene. Dar tot ce ar oferi europenii ar compensa doar într-o anumită măsură. În ce măsură, vom vedea dacă se va ajunge acolo. Oricum, sistarea unui ajutor esențial american i-ar pune pe ucraineni într-o situație dificilă, dacă nu chiar critică, cu tot sprijinul pe care l-ar asigura Europa.

S-a vorbit mult și despre faptul că o cea mai mare parte dintre armele esențiale cu care ucrainenii le fac față rușilor provin din SUA. Aici ce soluții ar exista?

Așa este, a doua mare problemă, dacă se ajunge acolo, este să nu le mai vândă armament și muniție ucrainenilor, în condițiile în care acestea sunt plătite oricum de către europeni. America nu mai plătește nimic, doar vinde Ucrainei pe banii europenilor. Iarăși apar probleme. De ce? Pentru că foarte multe sisteme de armament care au ajuns la ucraineni sunt de proveniență americană, chiar și multe dintre cele oferite de europeni. Hai să luăm exemplul Patriot: noi am dat un sistem Patriot Ucrainei, dar interceptorii PAC-3 sunt produși de America. Multe alte sisteme de armament, chiar și unele europene, sunt produse în cooperare cu americanii, așa că ar fi o lovitură dură pentru Ucraina.

Analistul Sandu Valentin Mateiu consideră că ajutorul american dat Ucrainei e esențial Foto: Captură video

Să sperăm că nu se ajunge acolo, pentru că altfel Ucraina va fi într-o situație critică. Combinat, lipsa de intelligence cu lipsa armamentului din Statele Unite ar crea o situație critică.

Politica energetică a administrației Trump și neînțelegerile cu Kievul

Întreg scandalul dintre Trump și Zelenski a plecat de la decizia SUA de a importa energie din Rusia. Europa cumpără gaz rusesc de miliarde, dar reacția Kievului nu e la fel de vehementă. Care ar fi explicația?

Haideți să le luăm pe rând. Problema ține de energie și de alegerile din noiembrie din Statele Unite. Președintele Trump este vizibil presat de prețul galonului de combustibil, în primul rând de cel al motorinei din Statele Unite, care afectează alegerile din noiembrie. Pe fondul acestei situații, a apărut din senin anunțul președintelui Trump că vor importa 100.000 de tone, 300.000 de tone, un milion de tone și, în perspectivă, încă 3 milioane de tone din Rusia. Pe de altă parte, Europa e obligată să facă aceste importuri, nu are de ales, nu se poate închide. În schimb, pentru SUA nu e vital importul energiei rusești, ba nici măcar nu schimbă prea mult situația.

Da, iar aici apare prima întrebare: în ce măsură acest import de combustibil este legal și, doi, dacă este semnificativ?

Semnificativ nu este: consumul Statelor Unite înghite această cantitate în 15 ore, hai să zicem o zi. De aceea, nu va avea un impact deosebit asupra prețului la galonul de motorină. Din punct de vedere legal, încă din 2022 Statele Unite au legislație prin care au impus sancțiuni asupra importului de energie din Rusia (de care oricum nu depindeau semnificativ). De aceea, iarăși apare un semn de întrebare legat de legalitate.

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Un alt element la care m-aș referi înainte e dacă poate Rusia să livreze acest combustibil. Pentru că știm că în ultima perioadă a avut mari probleme, așa cum spunea și ministrul de externe polonez Sikorski, nici măcar la Moscova nu pot asigura motorina, darămite să mai exporte. Știm că am avut acea situație ciudată în care Coreea de Sud. Iarăși apare un semn de întrebare. Președintele Trump a făcut o conexiune care nu se sprijină pe realitate: că această creștere a prețului la motorină pe piața mondială și americană (care îl doare pe el pentru alegerile din noiembrie) ar fi fost produsă de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Ceea ce nu se confirmă dacă urmărim un grafic: prețul motorinei în Statele Unite, în funcție de evoluția evenimentelor internaționale, a avut o creștere în 2020, după aceea a scăzut, bet a sărit din nou la valori mari când a început conflictul din Orientul Mijlociu. Acesta este cauza principală a creșterii prețului la combustibil pe piața mondială.

Și totuși, Trump le-a cerut ucrainenilor să nu mai atace rafinăriile rusești din cauză că asta ar provoca o criză la nivel mondial. Chiar așa să stea lucrurile?

Într-adevăr, de aici avem această situație care devine din ce în ce mai ciudată: mai întâi, președintele Trump a făcut legătura directă între atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și creșterea prețului la motorină în SUA. După aceea, a acceptat acest import de combustibil din Rusia (pe care foarte probabil Rusia nu-l poate onora). Al treilea pas: a cerut Ucrainei, șantajând-o cu încetarea sprijinului de informații și de livrare de armament, să nu mai lovească rafinăriile.

Ucrainenii au fost surprinși de aceste anunțuri. Apoi, președintele Trump a lansat acel mesaj pe rețelele sociale în care a spus că a ajuns la un „armistițiu energetic”. Ucrainenii, tocmai pentru că sunt prinși într-o situație extrem de dificilă și nu vor să-l supere pe Trump, au spus: „Da, suntem de acord cu acel armistițiu energetic, dar în măsura în care este reciproc: noi nu mai bombardăm rafinăriile rușilor, iar rușii nu mai bombardează infrastructura noastră energetică.”

Și atunci a apărut acea postare pe X, că așa se iau deciziile politice acum, în care Trump a spus că a obținut armistițiul. Iar ucrainenii au precizat că nu au fost anunțați oficial, au aflat din postare, dar sunt de acord condiționat. Ideea este că Rusia nu a oprit atacurile. Ucraina este presată să nu mai atace în timp ce este atacată, dar încearcă să facă tot posibilul să nu-l înfurie pe Donald Trump și să nu piardă teren în plan diplomatic. Există o reacție în Statele Unite la adresa lui Trump, iar europenii și-au reafirmat sprijinul pentru Zelenski, după ce acesta a dat telefoane în toată Europa. Apoi a apărut ideea lansată din SUA că Zelenski ar trebui schimbat dacă nu se supune.

Ucraina rezistă

Ce ar rezolva Trump dacă Zelenski ar fi schimbat în Ucraina?

Nu știu dacă schimbarea lui Zelenski mai este relevantă în ecuație, pentru că orice președinte ar veni acum în Ucraina ar avea aceeași poziție, fiind obligat să-și apere țara. Nu e un moft. Ucrainenii sunt de acord cu negocierile, dar nu sunt de acord cu ideea de capitulare în fața Moscovei intermediată de Statele Unite. Sunt într-o situație extrem de dificilă și încearcă să câștige timp pentru a-i demonstra lui Donald Trump că Rusia nu va respecta acest armistițiu energetic. Dacă acceptă cererea lui Trump fără garanții, ar însemna să se lase bombardați fără să poată replica. Ceea ce obținuse Ucraina până acum era capacitatea de a atinge teritoriul rus.

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La ce ar trebui să ne așteptăm după aceste importuri din Rusia? Își va atinge Trump scopul, iar prețul galonului va scădea?

Nu cred că va exista o reacție a pieței în SUA. Nu cred că va scădea prețul la galonul de motorină pentru câteva vapoare care pleacă din Rusia. Putin va trimite combustibil doar pentru a demonstra că este alături de Trump, dar în niciun caz nu va accepta concesii în privința Ucrainei. Oficialii ruși de nivel doi au și declarat că nu știu de niciun armistițiu energetic și continuă atacurile.

Mize electorale și priorități politice

Totuși, care ar fi adevăratul mobil al lui Trump, de ce tot acest joc dacă aceste calcule arată că prețurile nu vor scădea semnificativ, iar Rusia nu e oricum dispusă să negocieze serios?

Pe de o parte, Donald Trump prioritizează alegerile din noiembrie. A și spus-o: dacă le pierde, va fi hărțuit de majoritatea democrată. Deci, pe primul loc sunt alegerile, pe al doilea loc afacerile familiei sale (știm negocierile pentru preluarea activelor Lukoil etc.), apoi vin interesele SUA și abia la final ceilalți. În viziunea lui Donald Trump, liderii autoritari puternici trebuie respectați (fie că e vorba de Xi sau Putin), iar aliații trebuie să fie loiali și să asculte necondiționat. Oricât am încerca să atribuim o strategie geopolitică coerentă politicii sale externe, în final se vede că primordiale sunt interesele electorale și personale. Există o coerență mai mare în favorizarea Rusiei decât în susținerea aliaților tradiționali.

Rapiditatea cu care s-a ajuns la această situație este dictată de apropierea alegerilor din noiembrie. Trump vrea cu orice preț să evite o majoritate democrată în Congres care ar putea iniția noi anchete sau proceduri de destituire. Pentru Trump, Ucraina reprezintă doar o problemă moștenită de la administrația Biden.