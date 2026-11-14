Reacția românilor după ce un olandez a anunțat că vrea să se mute în Brașov. Ce avertismente a primit

Un tânăr din Olanda ia în calcul să se mute temporar la Brașov, unde compania la care lucrează are un birou cu aproximativ 130 de angajați. Planul său a stârnit discuții pe rețelele de socializare, unde românii i-au oferit sfaturi despre chirii, trafic, transport, biciclete și viața în oraș.

Vedere aeriană orașul Brașov Foto: Pexels

Olandezul a explicat, într-o postare pe Reddit, că a început deja să învețe limba română și consideră că o perioadă petrecută în țară l-ar ajuta să progreseze mai repede.

„Aș putea să-mi păstrez actualul loc de muncă. Practic, ar trebui doar să-mi deschid laptopul dintr-o altă locație și aș putea începe treaba. Probabil că ar trebui să-mi închiriez singur un apartament, însă nu am nicio idee cât de dificil este acest lucru pentru un străin”, a scris acesta pe Reddit.

Foto: captură reddit

El a cerut sfaturi despre lucrurile de care ar trebui să țină cont înainte de mutare, dar și păreri despre experiența de a locui câteva luni în orașul din centrul țării.

Chiriile, una dintre primele preocupări

Printre primele recomandări primite s-a numărat cea legată de găsirea unei locuințe.

„De obicei, contractele de închiriere sunt pe un an. Poți căuta și pe OLX, unde s-ar putea să găsești proprietari dispuși să accepte o perioadă mai scurtă”, i-a sugerat acesta.

Un alt român, care s-a întors recent din Olanda și locuiește în apropiere de Brașov, i-a recomandat să apeleze la un agent imobiliar local, pentru a evita eventualele neplăceri în relația cu proprietarii. „Chiriile sunt cu siguranță mai mici decât în Olanda”, a precizat acesta.

Avertismente despre trafic și urșii din Brașov

Un alt subiect intens discutat a fost transportul. Un internaut l-a avertizat că traficul din România este diferit de cel din Olanda și că deplasarea cu bicicleta poate fi riscantă.

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„Nu ești obișnuit cu traficul din România. Avem cele mai multe decese în accidente rutiere din UE. În privința bicicletei, nu prea există piste, așa că vei circula printre mașini”, i-a scris acesta

Urs într-o zonă din Brașov Foto: arhivă, adevărul

Olandezul a vrut să afle dacă transportul public este de încredere și a mărturisit că, deși a înțeles avertismentul privind bicicletele, ar încerca totuși să se plimbe pe două roți.

Părerile au fost însă împărțite. Un alt utilizator, care face ciclism pe șosea în Brașov, a contrazis parțial avertismentele și a spus că nu a avut probleme.

„Merg cu bicicleta de șosea în Brașov și nu am avut absolut nicio problemă. Unele străzi din centrul orașului au piste de biciclete marcate. Cei mai mulți preferă bicicletele de munte, pentru că există o mulțime de trasee”, a explicat acesta.

Urșii au reprezentat un alt motiv de îngrijorare

Un internaut i-a recomandat să nu se apropie de animalele sălbatice.

„Urșii nu sunt animale de companie! Turiștii cred că sunt prietenoși pentru că unii oameni îi hrănesc. Nu te apropia de urși pentru selfie-uri sau alte prostii de genul acesta”, a fost avertismentul primit.

În schimb, dacă vrea să vadă urși de aproape, utilizatorul i-a recomandat să viziteze Sanctuarul Libearty de la Zărnești, unde animalele pot fi observate într-un mediu controlat.

Românii i-au recomandat să exploreze Transilvania

Dincolo de avertismente, cele mai multe reacții au fost încurajatoare. Un utilizator i-a spus că Brașovul este o alegere excelentă pentru cineva care vrea să descopere Transilvania, satele tradiționale și bisericile fortificate.

Acesta i-a recomandat în special localitățile Măgura și Peștera, cunoscute pentru peisajele montane spectaculoase.

„Brașovul este o bază excelentă pentru a explora Transilvania, satele mici și bisericile fortificate. Vei avea nevoie de o mașină pentru a vizita locurile din afara orașului. Poate te împrietenești cu colegii de acolo și îi rogi să te ducă în excursii”, i-a sugerat internautul.