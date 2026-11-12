Universitățile pot organiza concursuri pentru noi posturi didactice. Guvernul a aprobat deblocarea angajărilor pentru lectori și șefi de lucrări

Universitățile vor putea organiza, în anul universitar 2026-2027, concursuri pentru ocuparea posturilor de lector universitar și șef de lucrări, după ce Guvernul a aprobat joi, 12 noiembrie, o ordonanță de urgență care modifică legislația privind măsurile fiscal-bugetare. Măsura extinde deblocarea concursurilor din învățământul superior, care în anul universitar precedent a vizat exclusiv posturile de asistent universitar.

Pentru anul 2026-2027 se pot organiza concursuri de ocupare a funcțiilor didactice de lector Foto: Arhivă

Ordonanța de urgență a fost adoptată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării și modifică Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Actul normativ creează cadrul legal pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor didactice de lector universitar și șef de lucrări în instituțiile de învățământ superior, începând cu anul universitar 2026-2027.

Totodată, se menține posibilitatea organizării și desfășurării examenelor de promovare în cariera didactică din învățământul superior.

De ce a fost luată decizia

Potrivit Ministerului Educației, modificarea legislativă urmărește să permită universităților să selecteze specialiști care să contribuie la activitatea didactică și să asigure resursa umană necesară pregătirii studenților.

Ministerul susține că măsura este necesară și pentru ca instituțiile de învățământ superior să poată respecta standardele minimale și indicatorii de calitate privind personalul didactic, în conformitate cu angajamentele asumate în spațiul european al educației și cercetării.