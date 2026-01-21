Congresul Național de Salsa ajunge la ediția a 17-a. Vor fi patru zile și patru nopți de dans la Brașov, în perioada 22-26 ianuarie

Brașovul devine capitala dansului latino din România, odată cu cea de-a 17-a ediție a Congresului Național de Salsa. Evenimentul va avea loc între 22 și 26 ianuarie 2026 și reunește școli de dans din întreaga țară, instructori și dansatori pasionați. Va fi un program complex, plin de workshopuri, petreceri și competiții.

Congresul Național de Salsa propune peste 50 de ore de workshopuri și două bootcampuri dedicate stilurilor salsa și bachata, structurate pe patru săli și niveluri diferite de dificultate.

Participanții vor putea învăța tehnici de salsa on1, salsa on2, cha-cha, boogaloo, bachata, kizomba și afro-cuban, „și va aborda aspecte esențiale ale dansului, de la styling și body movement până la muzicalitate și alte elemente tehnice relevante”, potrivit unui comunicat oficial.

Competiția Cupa Salsanama & Bachatanama Brașov oferă dansatorilor ocazia de a-și demonstra abilitățile și de a câștiga aprecierea comunității, în timp ce patru nopți de petreceri latino și un concert special susținut de La Maxima 79 Orchestra vor anima serile participanților.

Evenimentul este organizat de Salsa Picante și Academia de Dans din Brașov și se desfășoară la Centrul de evenimente Lux Divina.

Congresul Național de Salsa promovează dansurile sociale, instruirea profesională și schimbul cultural între dansatori, fiind cunoscut drept „Marea Unire a Dansatorilor și Școlilor de Salsa” din România.

Detalii despre înscrieri și programul complet sunt disponibile pe site-ul oficial, www.nationalsalsacongress.ro.

„Pregătiți-vă pentru patru zile și patru nopți pline de pasiune, ritm și dans, la Congresul Național de Salsa din Brașov, ediția 2026”, au transmis organizatorii.