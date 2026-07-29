Un copil de 12 ani din Brăila, rănit după ce a căzut cu trotineta. Poliția verifică dacă a fost lovit de un obiect căzut din aer

Este anchetă în Brăila, unde polițiștii încearcă să stabilească cu exactitate împrejurările în care un băiat de 12 ani a fost rănit în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe DN22, în localitatea Comăneasca. Verificările au loc după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora minorul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila, incidentul a avut loc pe 29 mai 2026, în jurul orei 14:45, când polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în care a fost implicat copilul.

„În urma evenimentului, minorul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică în localitatea Comăneasca, pe DN22, dinspre Râmnicu-Sărat către Brăila, minorul ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

Poliția verifică informațiile privind un posibil obiect căzut din aer

Întrebați dacă se confirmă informațiile potrivit cărora băiatul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer, reprezentanții IPJ Brăila au precizat că aceste aspecte sunt încă în curs de verificare.

„Încă se fac verificări cu privire la aceste aspecte”, au declarat polițiștii.

Ancheta este desfășurată în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă, iar oamenii legii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au mai transmis reprezentanții IPJ Brăila.