Copil de 14 ani, în comă, după ce s-a răsturnat cu trotineta electrică. Băiatul plecase de la școală, în timpul orelor

Un băiat de 14 ani din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, a ajuns în comă la spital după ce s-a răsturnat cu trotineta electrică pe care o conducea, în timp ce se deplasa pe o stradă din apropierea şcolii. Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Minorul a suferit un traumatism sever la nivelul capului, potrivit News.ro.

„Se află, în acest moment, în stare de comă”

Accidentul a avut loc după ce băiatul a plecat de la școală, în timpul orelor, împreună cu câțiva colegi.

„Cu profundă tristeţe şi cu inima grea, vă aducem la cunoştinţă tragicul eveniment petrecut ieri, în jurul prânzului, în care a fost implicat unul dintre elevii noştri, în vârstă de 14 ani, din clasa a VIII-a a Şcolii Gimnaziale Dumbrăviţa. Elevul a părăsit incinta unităţii de învăţământ, împreună cu alţi doi colegi, şi s-a deplasat cu trotineta electrică în zona limitrofă şcolii. În timpul deplasării, dintr-un motiv încă neclarificat pe deplin, copilul a pierdut controlul trotinetei şi a fost proiectat violent pe carosabil, suferind un impact extrem de puternic la nivelul capului. În urma traumatismului, elevul a suferit leziuni grave ale trunchiului cerebral şi se află, în acest moment, în stare de comă, internat şi aflat sub strictă supraveghere medicală. Viaţa sa este, din nefericire, în continuare în pericol”, au transmis reprezentanţii Şcolii Gimnaziale Dumbrăviţa.

Conducerea unităţii de învăţământ a anunţat că a declanşat verificări interne pentru a stabili cum au reuşit elevii să părăsească şcoala în timpul programului.

„S-au declanşat deja cercetări administrative riguroase, menite să stabilească împrejurările exacte în care un elev minor a putut părăsi spaţiul şcolar în timpul programului, precum şi modul în care au fost respectate procedurile interne privind siguranţa elevilor. Suntem ferm angajaţi în clarificarea integrală a acestor aspecte. În măsura în care vor fi identificate persoane care, prin acţiune sau prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, au contribuit la expunerea copilului la o situaţie de pericol, acestea vor răspunde, fără excepţie, conform reglementărilor legale şi interne aplicabile”, se mai arată în mesaj.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Poliţia Timiş a transmis primele concluzii ale anchetei.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Făgăraş, din direcţia străzii Arţar către strada Creaţiei, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă. În urma producerii evenimentului, minorul a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un alt accident accident similar grav a avut loc luna trecută în București. O femeie de 35 de ani, aflată pe o trotinetă împreună cu altă persoană, a murit după ce s-a răsturnat cu trotineta pe trotuar.

În septembrie 2025, un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică.