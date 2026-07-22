Un bărbat de 51 de ani din Suceava a lovit intenționat cu mașina un copil de 14 ani, apoi a coborât din autoturism și l-a agresat. După incident, a părăsit locul faptei, însă a fost reținut de polițiști.

Sursă video: Facebook/Suceveanul

Potrivit Suceava News, incidentul a avut loc marți seară, 21 iulie. Oamenii legii au fost sesizați prin 112 despre faptul că un adolescent care se deplasa cu o trotinetă electrică pe o stradă din municipiul Suceava a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul incidentului.

Ulterior, minorul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde medicii au constatat că prezintă contuzii la membrele superioare și inferioare. Leziunile suferite necesită între două și patru zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat rapid presupusul autor, un bărbat de 51 de ani din municipiul Suceava.

Pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, a declarațiilor martorilor și a altor probe, anchetatorii au concluzionat că nu a fost vorba despre un simplu accident rutier, existând suspiciunea că șoferul, aflat la volanul unui Dacia Spring, a lovit intenționat minorul aflat pe o trotinetă electrică. Potrivit anchetei, incidentul ar fi fost provocat de o neînțelegere în trafic, după ce adolescentul i-ar fi arătat gesturi obscene șoferului.

Acesta l-ar fi urmărit apoi aproximativ doi kilometri, din comuna Ipotești până pe strada Madrid din municipiul Suceava. Pe strada Madrid, șoferul ar fi lovit intenționat trotineta electrică cu partea laterală stângă a autoturismului, impactul provocând proiectarea adolescentului pe carosabil.

Potrivit anchetatorilor, după ce victima a căzut, bărbatul l-ar fi lovit, după care a părăsit locul faptei.

Polițiștii au identificat și ridicat autoturismul folosit în incident, care va fi supus în continuare expertizelor. Pe baza probelor strânse, procurorii au dispus urmărirea penală a bărbatului de 51 de ani pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața judecătorilor, cu propunerea de arestare preventivă.