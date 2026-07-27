 Alertă în Buzău după ce un obiect luminos ar fi căzut din cer. Pompierii au căutat ore întregi pe o suprafață de nouă hectare | adevarul.ro
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Alertă în Buzău după ce un obiect luminos ar fi căzut din cer. Pompierii au căutat ore întregi pe o suprafață de nouă hectare

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Pompierii din Buzău au desfășurat o amplă operațiune de căutare după ce un trecător a sunat la 112 și a anunțat că a observat un obiect luminos care ar fi căzut între municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Intervenția s-a întins pe parcursul mai multor ore, însă echipele de salvare nu au găsit niciun indiciu care să confirme sesizarea.

Autoritățile nu au identificat nimic. FOTO: Știri de Buzău
Autoritățile nu au identificat nimic. FOTO: Știri de Buzău

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, mai multe echipaje au fost trimise în zonă imediat după primirea apelului.

„A fost un apel aseară din partea unui trecător care ar fi observat un obiect luminos ce ar fi căzut. La fața locului au ajuns echipaje dar nu s-a identificat nimic”, a declarat pentru Agerpres maiorul George Crețu, din cadrul ISU Buzău.

Operațiunea de căutare a început în jurul orei 23:00 și s-a desfășurat pe o suprafață de aproximativ nouă hectare.

Ipoteza autorităților: ar fi putut fi un arc electric

Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat că, în lipsa unor urme sau a vreunui obiect identificat în teren, una dintre variantele luate în calcul este ca fenomenul observat să fi fost un arc electric produs la rețeaua de înaltă tensiune care traversează zona.

„Căutările s-au efectuat pe o suprafață de nouă hectare azi-noapte și nu s-a identificat nimic. Nu s-a găsit nimic, mă gândesc la un arc electric pentru că trece o reţea de înaltă tensiune pe acolo. La ora 23:00 s-au deplasat (pompierii - n.r.) la fața locului”, a declarat prefectul pentru sursa citată.

În lipsa unor dovezi care să confirme existența unui obiect căzut, intervenția a fost încheiată fără alte măsuri suplimentare. Autoritățile nu au raportat pagube materiale sau victime în urma incidentului.

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