Șoferul care a lovit intenționat un adolescent pe trotinetă, arestat pentru tentativă de omor

Bărbatul de 51 de ani din județul Suceava, acuzat că a lovit intenționat cu mașina un adolescent de 14 ani aflat pe o trotinetă electrică, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de Tribunalul Suceava.

Instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Munteanu Iacob Cristian Benedict pentru perioada 22 iulie – 20 august 2026, acesta fiind cercetat pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc marți și ar fi pornit de la o șicanare în trafic. După ce adolescentul i-ar fi făcut gesturi obscene, șoferul l-a urmărit cu mașina aproximativ doi kilometri, din comuna Ipotești până în municipiul Suceava.

Ajuns pe strada Madrid, bărbatul ar fi lovit intenționat trotineta cu autoturismul, proiectând minorul pe carosabil.

Procurorii susțin că, după impact, șoferul a coborât din mașină și l-a lovit pe adolescent, după care a fugit de la locul incidentului.

Minorul a ajuns la spital

Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde medicii au constatat că a suferit contuzii care necesită între două și patru zile de îngrijiri medicale.

Autoturismul implicat în incident a fost expertizat criminalistic și indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.