Video Performanță rară de Bobotează, la Brăila. Un bărbat a prins crucea sfințită pentru a șasea oară în 13 ani

Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit să scoată pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată în apele Dunării de Bobotează. Crucea a fost aruncată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, potrivit tradiției.

Imediat după momentul prinderii crucii, Daniel Nichițelea a declarat că o va păstra, așa cum a făcut și cu celelalte cruci obținute în anii anteriori.

„Anul acesta am participat pentru a 13-a oară. Mi-am dorit să o prind, a fost ambiţia mea. O voi păstra, aşa cum le-am păstrat şi pe celelalte, care sunt acasă. Lucrez în construcţii. Când am avut ocazia, am sărit mereu şi mi-a ajutat Dumnezeu. Nu am avut emoţii, apa a fost ok”, a spus acesta.

În acest an, șapte brăileni s-au înscris în competiția pentru recuperarea crucii, aceștia fiind obligați să îndeplinească mai multe condiții medicale, inclusiv analize la zi și aviz cardiologic.

Sute de credincioși s-au adunat la malul Dunării

Marea sărbătoare a Botezului Domnului a adunat, marți, sute de oameni pe malul brăilean al Dunării, unde temperaturile au ajuns la aproximativ 5 grade Celsius la orele amiezii. Credincioșii au asistat la Slujba de Sfințire a Apei Celei Mari și au primit agheasmă.

Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, a vorbit despre semnificația profundă a acestui moment pentru comunitatea locală.

„Îl regăsim real pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe Mântuitorul când lansăm crucea pe ape, şapte voluntari tineri o prind şi cel dintâi o ridică deasupra. Ce poate să fie asta decât ridicarea firii noastre omeneşti, creştineşti şi româneşti deasupra tuturor relelor şi încercărilor, pentru că, la urma urmei, aşa ne-a ridicat părintele de trei ori din apele botezului, când am fost botezaţi”, a declarat arhiepiscopul Casian Crăciun.

Procesiune religioasă amplă

Sărbătoarea Bobotezei a început încă de la primele ore ale dimineții, la Catedrala „Nașterea Domnului”, cu oficierea Sfintei Liturghii, urmată de o amplă procesiune religioasă până pe Esplanada Dunării. Procesiunea a fost condusă de icoana Bobotezei și a reunit preoți, diaconi, militari, civili și numeroși credincioși.

Pentru eveniment au fost pregătite aproximativ 50 de tone de agheasmă, îmbuteliate în sticle de un litru și de jumătate de litru, distribuite credincioșilor pe Faleza Dunării și în bisericile din județ.