Un tată, fetița sa de trei ani și sora bărbatului, atacați pe o stradă din județul Brăila în timp ce se aflau în mașină

0
0
Publicat:

Un incident violent a avut loc, săptămâna aceasta, în localitatea Jirlău din județul Brăila. Mai mulți indivizi au atacat un bărbat de 25 de ani, în propria mașină. În autoturism, unde agresorii au pulverizat spray lacrimogen se mai aflau o tânără și o fetiță de trei ani.

Incidentul a avut loc în seara de 15 decembrie, în jurul orei 21:40, potrivit paginii de Facebook a publicației deBrăila.

Autoturismul, în care se aflau un tată de 25 de ani, fetița acestuia, în vârstă de trei ani, și sora bărbatului, a fost lovit intenționat de o altă mașină, condusă un bărbat de 27 de ani.

După impact, tânărul de 27 de ani și alți doi indivizi s-au dat jos și au atacat familia.

Tatăl a fost lovit cu mai multe obiecte. FOTO captură video debraila.ro
Tatăl a fost lovit cu mai multe obiecte. FOTO captură video debraila.ro

Martorii spun că ar fi pulverizat spray lacrimogen în autoturismul în care se aflau cei trei.

Tatăl fost scos din autoturism și lovit cu mai multe obiecte. Sora, în vârstă de 17 ani, i-a sărit în ajutor și s-a ales și ea cu răni.

Trecători au intervenit și au reușit să-i despartă. Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce bărbatul de 25 de ani a ajuns la spital.

Din fericire, copilul nu a fost rănit.

Atacatorul a primit ulterior un ordin de protecție provizoriu. Bărbatul nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de victime.

Brăila

