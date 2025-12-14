search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un copil a rămas fără deget după ce i-a explodat petarda în mână. Fratele său a suferit arsuri în palmă

0
0
Publicat:

Doi copii de 8 și 11 ani din comuna Mircea-Vodă, județul Brăila, au fost răniți după ce au aprins o petardă pe stradă. Ambii au ajuns la spital, iar minorul de 8 ani a suferit o intervenție chirurgicală, medicii nereușind să-i salveze un deget.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ianca, județul Brăila, au fost sesizați prin apel 112, sâmbătă, 13 decembrie a.c., în jurul orei 13.15, de către un bărbat de 32 de ani, din comuna Mircea-Vodă, cu privire la faptul că doi copii ai săi minori au fost răniți în urma exploziei unei petarde”, a transmis IPJ Brăila printr-un comunicat.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat că doi minori de 8 și 11 ani, din comuna Mircea-Vodă, ar fi aprins o petardă pe stradă, iar în urma exploziei acesteia ar fi suferit leziuni la nivelul mâinilor. Cei doi minori au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Copilul de 8 ani a fost transportat la Spitalul de Copii din Galați, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, însă medicii nu i-au putut salva degetul, scrie presa locală. Fratele său, în vârstă de 11 ani, a suferit arsuri în palme.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În contextul acestui eveniment, polițiștii au adresat câteva recomandări importante pentru părinți:

- Nu permiteți copiilor să dețină sau să folosească petarde sau alte articole pirotehnice, indiferent dacă par inofensive. Riscul de accidentare este ridicat, mai ales în cazul minorilor. Acestea sunt interzise prin lege.

- Supravegheați permanent copiii, în special în perioada sărbătorilor, când astfel de materiale circulă mai frecvent în comunități.

- Nu cumpărați și nu tolerați achiziționarea de articole pirotehnice ilegale, care pot provoca leziuni grave, arsuri, traumatisme sau chiar pierderea degetelor.

- Discutați deschis cu cei mici despre pericolele reale ale petardelor, explicându-le, pe înțelesul lor, consecințele grave pe care le pot avea aceste „jocuri”.

„Reamintim faptul că doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza numai articole din categoria F1, considerate cu risc scăzut”, au mai transmis autoritățile, care au precizat că în această categorie intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, pocnitorile pentru petreceri sau cele cu confetti.

„Un moment de neatenție poate duce la urmări grave, ce pot necesita spitalizare și pot afecta sănătatea copilului pe termen lung. Siguranța copiilor depinde în primul rând de vigilența și responsabilitatea adulților. Prevenția poate salva vieți”, se mai arată în comunicat.

Brăila

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel
fanatik.ro
image
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
observatornews.ro
image
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Unde te poți caza ieftin dacă vrei să mergi să vezi Târgul de Crăciun de la Craiova. Prețurile pornesc de la 170 de lei pe noapte
playtech.ro
image
Adevărul despre bătăile încasate de maneliști la petreceri. Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre Florin Salam și Vali Vijelie
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Românul pe care Gigi Becali l-a făcut milionar l-a ”trădat” pe patronul FCSB-ului și a ajuns în vârful ierarhiei
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Vacanțele în Bulgaria se scumpesc în 2026
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a spânzurătorii la sfârșitul săpăturilor (© Nordine Saadi, INRAP)
Descoperire macabră: Zeci de persoane îngropate în apropierea unei spânzurători din secolul al XVI-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică