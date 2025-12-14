Un copil a rămas fără deget după ce i-a explodat petarda în mână. Fratele său a suferit arsuri în palmă

Doi copii de 8 și 11 ani din comuna Mircea-Vodă, județul Brăila, au fost răniți după ce au aprins o petardă pe stradă. Ambii au ajuns la spital, iar minorul de 8 ani a suferit o intervenție chirurgicală, medicii nereușind să-i salveze un deget.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ianca, județul Brăila, au fost sesizați prin apel 112, sâmbătă, 13 decembrie a.c., în jurul orei 13.15, de către un bărbat de 32 de ani, din comuna Mircea-Vodă, cu privire la faptul că doi copii ai săi minori au fost răniți în urma exploziei unei petarde”, a transmis IPJ Brăila printr-un comunicat.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat că doi minori de 8 și 11 ani, din comuna Mircea-Vodă, ar fi aprins o petardă pe stradă, iar în urma exploziei acesteia ar fi suferit leziuni la nivelul mâinilor. Cei doi minori au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Copilul de 8 ani a fost transportat la Spitalul de Copii din Galați, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, însă medicii nu i-au putut salva degetul, scrie presa locală. Fratele său, în vârstă de 11 ani, a suferit arsuri în palme.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În contextul acestui eveniment, polițiștii au adresat câteva recomandări importante pentru părinți:

- Nu permiteți copiilor să dețină sau să folosească petarde sau alte articole pirotehnice, indiferent dacă par inofensive. Riscul de accidentare este ridicat, mai ales în cazul minorilor. Acestea sunt interzise prin lege.

- Supravegheați permanent copiii, în special în perioada sărbătorilor, când astfel de materiale circulă mai frecvent în comunități.

- Nu cumpărați și nu tolerați achiziționarea de articole pirotehnice ilegale, care pot provoca leziuni grave, arsuri, traumatisme sau chiar pierderea degetelor.

- Discutați deschis cu cei mici despre pericolele reale ale petardelor, explicându-le, pe înțelesul lor, consecințele grave pe care le pot avea aceste „jocuri”.

„Reamintim faptul că doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza numai articole din categoria F1, considerate cu risc scăzut”, au mai transmis autoritățile, care au precizat că în această categorie intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, pocnitorile pentru petreceri sau cele cu confetti.

„Un moment de neatenție poate duce la urmări grave, ce pot necesita spitalizare și pot afecta sănătatea copilului pe termen lung. Siguranța copiilor depinde în primul rând de vigilența și responsabilitatea adulților. Prevenția poate salva vieți”, se mai arată în comunicat.