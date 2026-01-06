Prognoza meteo de Bobotează. Vreme închisă, precipitații mixte și cod galben de ceaţă în 10 judeţe, dar temperaturi în creștere

De Bobotează, vremea va fi în general închisă, iar temperaturile vor crește în special în sud și sud-est, peste media perioadei, potrivit meteorologilor ANM. În mai multe regiuni sunt prognozate precipitații mixte, polei și ceață.

Marți, 6 ianuarie, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) prognozează o zi cu cer predominant noros, dar temperaturi în creștere față de ziua precedentă, mai ales în sud și sud-est. Valorile termice vor fi mai ridicate decât media perioadei, în ciuda așteptărilor tradiționale legate de „gerul” specific de Bobotezei.

În Banat, Crișana și Maramureș sunt estimate precipitații mixte, constând în ploi, lapoviță și local ninsoare pe parcursul zilei. Noaptea, ninsoarea se va intensifica în unele zone, cu formarea unui strat de zăpadă.

În Transilvania și pe arii restrânse din Moldova, ziua vor fi ploi, iar noaptea sunt posibile lapoviță și ninsoare.

În restul regiunilor vor fi precipitații locale, cu cantități izolate de apă estimate între 10 și 20 l/mp, iar local se pot înregistra depuneri de polei, cu risc pentru trafic.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, mai ales în sud-est. Temperaturile maxime vor varia între -1 și 11 grade, iar în sud-estul Munteniei și în Dobrogea se vor înregistra valori de până la 15–17 grade. Minimele se vor situa între -4 și 6 grade, cu valori mai ridicate în Dobrogea.

Cod galben de ceață

ANM a emis o avertizare de tip cod galben pentru ceață, valabilă marți dimineață, în județele Olt, Vâlcea, Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov, Galați, Vaslui, Constanța și Tulcea.

Condițiile meteo pot reduce vizibilitatea și pot afecta circulația rutieră, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

În Capitală

În București, cerul va fi predominant noros, cu posibile ploi slabe sau burniță trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile se vor încadra între 2–3 grade noaptea și aproximativ 7 grade ziua. Dimineața și noaptea, se anunţă ceaţă.

La munte

În zonele montane, precipitațiile vor fi mixte şi la altitudini de peste 1.700 m vor predomina ninsorile, cu depunere de strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări pe creste, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 6 grade în Sinaia, în timp ce minimele vor coborî până la -5 grade, în zona Stâna de Vale.