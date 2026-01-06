search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Boboteaza 2026. Semnificația sărbătorii de pe 6 ianuarie și tradițiile românești

Publicat:

6 ianuarie este ziua în care creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului, cunoscută în popor ca Boboteaza. Este o zi cu o mare semnificație religioasă.  Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ,,Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a născut, ci când S-a botezat". În ajunul și în ziua de Bobotează, în toate bisericile ortodoxe se sfințește Agheasma Mare, care este apoi împărțită credincioșilor. 

FOTO Inquam Photos/Alberto Groșescu
FOTO Inquam Photos/Alberto Groșescu

 Boboteaza sau Botezul Domnului, sărbătoare pe 6 ianuarie

Sărbătoarea este printre cele mai importante, pentru că odată cu Botezul Său în apa Iordanului, Iisus Hristos s-a descoperit lumii. În Evanghelie scrie că Iisus a mers din Galileea pentru a fi botezat de Ioan Botezătorul cel care, văzându-L, a spus: „Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce spăla păcatul lumii”. 

 Ce semnificație are Boboteaza pentru ortodocși

,,Boboteaza este confirmarea faptului că pruncul care a crescut este Fiul lui Dumnezeu. Și el este confirmat de cel mai mare prooroc al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul, care vine și îl botează în râul Iordan. Și atunci un porumbel apare deaspra lui Iisus, iar un glas din cer spune: <<Acesta este Fiul Meu cel preaiubit, întru care am binevoit>> Se mai numește Teofania sau Arătarea Domnului. Este confirmarea că Iisus este fiul lui Dumnezeu", explică părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Biserica Cașin din București. 

De ce Iisus s-a botezat la 30 de ani

Iisus Hristos a primit botezul la 30 de ani, vârsta deplinei maturități.

,,Arată faptul că El este pregătit să își asume misiunea mântuitoare a lumii", spune preotul Gabriel Cazacu. 

Părintele explică și de ce acum creștinii se botează, potrivit tradiției ortodoxe, la 40 de zile de la naștere:

,,Acum bebelușii sunt botezați la 40 de zile după naștere pentru că se pune accent pe credința și pe mărturia de credință a nașilor. Nașii sunt cei care îl aduc la Hristos pe prunc, iar pruncii se botează, la fel cum a fost botezat și Mântuitorul Iisus Hristos. Se nasc din nou, din apă și din Duh. Prima dată se nasc biologic, din dragostea părinților, iar la botez se nasc din nou prin întreita afundare în apa sfințită". 

botezul domnului boboteaza data 6 ianuarie 2019 jpeg

De Bobotează nu se spală

Preotul Gabriel Cazacu subliniază că în această zi, și nici în cea care urmează, de Sfântul Ioan nu trebuie să spălăm haine. 

,,Nu spălăm, pentru că firea apelor se sfințește. Și eu sunt convins că noi nu avem doar o haină în această perioadă. Spălăm după ce trece ciclul acestor sărbători frumoase de iarnă".

Boboteaza este și ziua în care Agheasma Mare este împărțită credincioșilor. Prin aceasta, botezul creștinilor este înnoit. Numai la Catedrala Patriarhală din București, 10.000 de litri de aghiasmă vor fi distribuiți credincioșilor. 

Tot în perioada Bobotezei, casele celor care își deschid ușile  sunt stropite de preoți cu apă sfințită. 

Busuiocul sub pernă și alte tradiții de Bobotează

Aruncarea crucii în apă de Bobotează este un alt obicei care s-a păstrat până în zilele noastre. După încheierea slujbei,  oamenii pornesc în procesiune împreună cu preotul sau soborul către o apă curgătoare. Acolo, preotul aruncă o cruce în apă, iar tinerii se aruncă și se scufundă pentru recuperarea acesteia. 

În ziua de Bobotează, potrivit tradițiilor, se pregătesc și mese în familie.

În popor se spune și că fetele nemăritate care își pun busuioc sub pernă în noaptea de 5 spre 6 ianuarie își vor visa ursitul. 

