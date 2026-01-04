search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Primar PNL jefuit în prima zi a anului: hoții au intrat prin geamul băii și au furat bani și bijuterii

Publicat:

Primarul comunei Surdila-Găiseanca, Gabriel Drăguț, a fost victima unui jaf în propria locuință, chiar în prima zi a anului 2026. Hoții au pătruns prin geamul băii și au plecat cu aproximativ 10.000 de euro și bijuterii.

Primarul Gabriel Drăguț FOTO: FB
Primarul Gabriel Drăguț FOTO: FB

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, primarul PNL a sesizat furtul printr-un apel la 112,  după ce a constatat lipsa unor bunuri din locuință.

Se pare că hoții au pătruns în locuință prin geamul de la baie și au sustras aproximativ 10.000 de euro, echivalentul a circa 50.000 de lei, precum și bijuterii.

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Făurei au deschis un dosar penal pentru furt calificat și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care a fost comisă fapta.

„La data de 1 ianuarie, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Făurei au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Surdila-Găiseanca cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrase bunuri din locuință. Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, a transmis IPJ Brăila.

