 Nor de fum deasupra Timișoarei și aer greu de respirat. Ce le recomandă autoritățile locuitorilor | adevarul.ro
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Video Nor de fum deasupra Timișoarei și aer greu de respirat. Ce le recomandă autoritățile locuitorilor

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O perdea de fum a învăluit Timișoara încă de joi, 20 august, din cauza incendiilor de vegetație izbucnite într-o vastă rezervație naturală din Serbia.

Video: Facebook/Express de Banat

Potrivit Timiș Online, mirosul de ars a revenit și vineri, orașul fiind învăluit într-o perdea de fum mai densă decât cea joi. Publicația adaugă că, potrivit autorităților, nu au fost înregistrate incendii de vegetație în țară.

ISU Timiș a transmis joi, 20 august, că degajările de fum observate în județ ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetație uscată din Serbia.

„Având în vedere sesizările privind prezența unor degajări de fum în municipiul Timișoara și în alte localități din județul Timiș, ISU Timiș a dispus efectuarea unor misiuni de recunoaștere în teren, în vederea verificării și identificării eventualelor focare de incendiu.

În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate incendii în zonele vizate.

Din informațiile disponibile, degajările de fum observate în județul Timiș ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia. În funcție de condițiile meteorologice și de direcția vântului, fumul poate fi resimțit și în județul nostru”, a explicat sursa citată.

De aceea, ISU Timiș a recomandat cetățenilor:

  • să își păstreze calmul și să nu se alarmeze în cazul observării unor degajări de fum fără sursă;
  • să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită în aer liber în zonele în care fumul este mai dens;
  • să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale;
  • în cazul în care observă un focar de incendiu sau o situație care poate pune în pericol persoane ori bunuri, să apeleze numărul unic de urgență 112.

„ISU Timiș monitorizează situația și va interveni, cu promptitudine, în cazul în care vor fi identificate situații care necesită intervenția echipajelor de urgență”

Incendii de vegetație în Serbia

În Serbia, un incendiu se extinde, de la începutul lunii august, pe suprafețe întinse din rezervația forestieră Deliblatska Peščara, aflată la aproximativ 60 de kilometri est de Belgrad, scrie Euronews.

În timp ce temperaturile au ajuns joi la 39 de grade Celsius în unele zone ale țării, postul public RTS a relatat că un mic cătun aflat la marginea rezervației a fost evacuat după ce vântul puternic a împins flăcările spre locuințe.

„Situația rămâne dificilă”, a declarat ministrul de Interne, Ivica Dačić, precizând însă că, până în acel moment, nu fuseseră raportate pagube.

Un avion rusesc Ilyushin, cu o capacitate de 42.000 de litri de apă, a ajuns în Serbia pentru a ajuta la stingerea incendiului, însă ministrul de Interne a avertizat că focul rămâne periculos.

„Puțini oameni înțeleg cu adevărat gravitatea situației, din cauza nisipului, căldurii și temperaturilor extreme”, a spus ministrul.

Avertismente privind condițiile extreme au fost emise în cea mai mare parte a Balcanilor, autoritățile avertizând asupra revenirii temperaturilor caniculare care au afectat Europa în această vară.

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