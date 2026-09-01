Incendiu de proporţii într-o celebră staţiune turistică din Sicilia. Autorităţile suspectează că focul a fost pus intenţionat

Un incendiu masiv de vegetaţie a izbucnit marţi în Taormina, una dintre cele mai cunoscute staţiuni din Sicilia, iar flăcările s-au apropiat de locuinţe şi de o arteră importantă de acces în partea istorică a oraşului.

Incendiul izbucnit marţi, 1 septembrie, în cartierul Zappulla din cunoscuta staţiune sicialiană Taormina s-a extins din zona aflată în apropierea unui cămin de bătrâni spre Via Garipoli, drumul care asigură accesul dinspre autostrada A18 către oraş, iar flăcările au ajuns rapid până la primul tunel de protecţie împotriva căderilor de pietre de pe această şosea.

Mai multe locuinţe riscau să fie cuprinse de foc, iar autorităţile au restricţionat circulaţia pe drumurile din zonă pentru a permite intervenţia echipelor de salvare.

La faţa locului au fost trimis un elicopter al pompierilor, iar echipele de salvatori aşteptau şi intervenţia unui avion Canadair, relatează Tele90.

Primarul Taorminei, Cateno De Luca, a descris situaţia drept gravă şi a spus că, în opinia sa, modul în care s-a produs incendiul ridică suspiciuni privind o posibilă acţiune intenţionată.

„Taormina arde. În cartierul Zappulla, situația este cu adevărat tragică. Elicopterul pompierilor a sosit. Așteptăm sosirea avionului Canadair. Din toate punctele de vedere, pare a fi un incendiu provocat intenționat”, a anunţat primarul Cateno De Luca pe reţelele sociale.

Acţiunea este încă în desfăşurare, astfel că poliţia locală menţine restricţiile de circulaţie în zona afectată, în timp ce pompierii continuă să lupte cu flăcările.

Mai multe incendii în zona Taorminei

Incendiul din Zappulla a izbucnit după alte focare înregistrate în ultimele zile în zona Taorminei. Unul dintre acestea a afectat localitatea Mastrissa, în zona Rossello, unde flăcările s-au apropiat de aproximativ zece locuinţe. Incendiul a dus la închiderea autostrăzii A18 în ambele sensuri elicopter.

În aceste zile, mai multe regiuni din Sicilia au fost afectate de incendii, iar temperaturile ridicate şi condiţiile favorabile răspândirii flăcărilor au îngreunat intervenţiile pompierilor.

Tot marţi, în provincia Palermo, a fost anunţată moartea lui Salvatore Giglia, un tânăr de 26 de ani grav rănit într-un incendiu izbucnit la Ciminna, potrivit aceleiaşi surse.