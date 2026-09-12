 Alertă aeriană în nord-estul României. Două F-16 au fost ridicate de la sol, obiectul a fost găsit prăbușit într-un lan de porumb din Suceava | adevarul.ro
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Video Alertă aeriană în nord-estul României. Două F-16 au fost ridicate de la sol, obiectul a fost găsit prăbușit într-un lan de porumb din Suceava

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Un mesaj RO-Alert a fost transmis, sâmbătă după-amiază, locuitorilor din județul Botoșani, care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din Botoșani.
Un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din Botoșani. Foto: arhivă

UPDATE 17.30 Drona a fost găsită prăbușită în județul Suceava

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat, sâmbătă, 12 septembrie, autoritățile române că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state și se îndrepta către nord-estul României.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani.

Astfel, la ora 16:20, în județul Botoșani a fost transmis un mesaj RO-Alert prin care populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. În aceeași perioadă, prin serviciul 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate de forțele Ministerului Afacerilor Interne, a fost identificat un obiect zburător prăbușit în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava.

Obiectul a căzut într-un lan de porumb, iar impactul a provocat un incendiu de mici dimensiuni și a lăsat în urmă o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de circa 30 de centimetri.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației și verificarea obiectului identificat.

UPDATE 17.10 Un localnic a filmat drona înainte de a primi mesajul RO-Alert

Un localnic din comuna Știubeni, județul Botoșani, a surprins imagini cu drona pentru care IGSU a emis, sâmbătă după-amiază, mesajul RO-Alert.

Bărbatul susține că a observat obiectul zburător cu aproximativ 10 minute înainte ca autoritățile să transmită mesajul de avertizare către populație.

„Am văzut-o cu 10 minute înainte de alarmă”, a transmis martorul pentru publicația locală Botoșăneanul. 

Până la acest moment, Ministerul Apărării Naționale nu a oferit informații oficiale cu privire la drona semnalată în zona județului Botoșani.

Mesaj RO-Alert în județul Botoșani

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), avertizarea este valabilă pentru o perioadă estimată de aproximativ 90 de minute. Mesajul a fost primit în jurul orei 16.20. 

Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu au acces la un astfel de spațiu, locuitorii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

De asemenea, persoanele aflate în zonele vizate sunt îndemnate să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și să evite deplasările pe durata avertizării.

Mesajul are caracter preventiv, autoritățile recomandând populației să urmeze instrucțiunile oficiale pe întreaga perioadă de valabilitate a avertizării.

RO-Alert în Botoșani: populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian 12.09.2026
Foto: captură ecran

Știre în curs de actualizare.

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