Hram neobișnuit pentru credincioșii unei parohii din municipiul Botoșani. După Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Pacea, enoriașii nu au fost întâmpinați cu tradiționalele sarmale, ci cu pizza.

Hram neobișnuit pentru credincioșii unei parohii din municipiul Botoșani. Foto: Botoșăneanul

Reprezentanții bisericii au comandat 75 de cutii, care au fost aduse în curtea lăcașului de cult după slujbă. Credincioșii s-au așezat la coadă pentru a primi câte o porție.

Hramul a început cu partea religioasă, însă părintele Marian Macuc și preoteasa Anamaria Macuc au vrut ca ziua de sărbătoare să fie și un prilej de apropiere de oamenii din parohie. Mulți dintre enoriași sunt persoane în vârstă, în special pensionari cu venituri reduse, pentru care o masă în oraș nu este un lucru pe care și l-ar permite în mod obișnuit. Astfel, în locul mesei tradiționale de hram, credincioșii au primit pizza. Cele 75 de cutii au fost împărțite în curtea bisericii, iar oamenii au rămas împreună și după slujbă, relatează Botoșăneanul.

Pentru familia Macuc, astfel de gesturi fac parte dintr-un mod mai larg de implicare în comunitate. Cei doi sunt implicați în acțiuni umanitare și sociale și în activități de sprijin pentru botoșănenii aflați în situații dificile.

Credincioșii au venit la biserică pentru rugăciune și pentru a sărbători Nașterea Maicii Domnului, iar apoi au rămas împreună la o masă de hram mai puțin obișnuită.