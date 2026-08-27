 Copil de 6 ani din Botoșani, găsit în stare gravă după ce sora lui i-a aplicat plasturi cu fentanyl | adevarul.ro
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Copil de 6 ani din Botoșani, găsit în stare gravă după ce sora lui i-a aplicat plasturi cu fentanyl

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Un copil de 6 ani a fost găsit în stare gravă, în noaptea de miercuri spre joi, la domiciliul său. Băiatul era inconștient, avea pielea cianotică și respira superficial. Copilul avea și febră, temperatura măsurată de cadrele medicale fiind de 38,5 grade Celsius.

Băiatul era inconștient, avea pielea cianotică și respira superficial.
Băiatul era inconștient, avea pielea cianotică și respira superficial. Foto: monitorulbt.ro

În timpul evaluării, medicii au observat un pansament aplicat pe coapsă, în zona unei zgârieturi.

Din primele informații, băiatul ar fi primit patru plasturi medicamentoși cu fentanyl, aplicați de sora sa, în vârstă de aproximativ 9-10 ani. Fetița ar fi găsit plasturii în locuință și i-ar fi aplicat fratelui pe zona în care acesta avea zgârietura.

Fentanylul este un opioid foarte puternic, iar expunerea accidentală poate duce la deprimarea severă a respirației și pierderea stării de conștiență. În cazul copilului, starea de comă și respirația superficială au impus intervenția de urgență a echipajelor medicale, notează Monitorul de Botoșani. 

Potrivit informațiilor disponibile, plasturii se aflau în locuință după ce bunica celor doi copii, care suferea de o boală oncologică, a murit recent.

Cazul atrage atenția asupra pericolului reprezentat de medicamentele rămase în locuințe. Lăsate la îndemâna copiilor, acestea pot provoca intoxicații severe și pot pune viața în pericol, inclusiv în cazul unei administrări accidentale.

„Copiii nu trebuie să aibă sub nicio formă acces la așa ceva. Păstrați medicamentele, în special analgezicele și opioidele, sub cheie. Nu lăsați tratamentele nefolosite ale pacienților decedați în locuință; predați-le la farmacii pentru distrugere. Educați-i pe cei mici cu privire la interdicția absolută de a se juca de-a doctorul cu plasturi, pastile sau siropuri reale”, a avertizat medicul primar Elena Guraliuc, coordonator UPU-SMURD.

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