MApN începe un amplu exercițiu de mobilizare în Neamț, Suceava și Botoșani. Rezerviștii vor fi convocați la unitățile militare

Ministerul Apărării Naționale anunță desfășurarea exercițiului de mobilizare MOBEX NT-SV-BT-26, care va avea loc în perioada 14-18 august, în județele Neamț, Suceava și Botoșani.

„Rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați.”, se arată într-un comunicat al MApN.

Convocarea rezerviștilor se va face prin intermediul angajaților Ministerului Afacerilor Interne, care vor înmâna documentele necesare participării la exercițiu.

În paralel, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire al autorităților publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici pentru situații care țin de apărarea națională.

MApN precizează că exercițiul este organizat în baza legislației privind pregătirea populației și a economiei pentru apărare.

„MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat în baza Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi a Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. Potrivit legii, rezerviştii participă la antrenamentele şi exerciţiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea rezerviştilor salariaţi la aceste activităţi, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinţei eliberate de centrul militar”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace și au ca scop verificarea gradului de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare, precum și evaluarea capacității structurilor responsabile de securitatea și apărarea națională de a se încadra cu personal și materiale.

Astfel de exerciții au mai avut loc în județele vizate în anii precedenți: în Neamț în 2018, în Suceava în 2019 și în Botoșani în 2016. Ultimul exercițiu de acest tip din 2026 a fost organizat în luna mai, în județele Alba și Hunedoara.