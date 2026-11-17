Un lucrător vamal de la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț a fost reținut de DNA luni, 16 noiembrie, pentru luare de mită în șapte acte materiale, iar alți trei vameși de la Biroul Vamal de Frontieră Siret și un polițist de frontieră au fost plasați sub control judiciar, fiind acuzați de luare de mită.

Foto: Arhivă

Procurorii DNA l-au reținut luni, 16 noiembrie, pentru 24 de ore pe vameșul Pomparău Octavian Alexandru, de la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, acuzat de luare de mită în șapte rânduri.

Marți, acesta va fi prezentat Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Alți trei vameși de la punctul de frontieră Siret – Buruiană Mihai-Lucian, Dumitrașciuc Mihai și Sănducu Petru – au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de luare de mită.

Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul polițistului de frontieră Turculeț Andrei, acuzat de complicitate la luare de mită.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar, precum și interdicția de a exercita funcțiile publice în exercitarea cărora se presupune că ar fi săvârșit faptele”, transmite DNA.

Celor patru inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.