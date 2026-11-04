Doi șefi din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt, arestați preventiv pentru luare de mită

Daniel Băviță, șeful Serviciului Inspecție Bazinală a Apelor din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt, și Constantin Alin Trușcă, inspector în același serviciu, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile miercuri, 4 noiembrie, fiind acuzați de luare de mită.

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„Anterior, la data de 3 noiembrie 2026, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi inculpați și reținerea acestora pentru 24 de ore”, precizează DNA într-un comunicat.

Potrivit procurorilor DNA, pe 12 august, Daniel Băviță, și Constantin Alin Trușcă ar fi cerut și primit, în timpul unor controale efectuate în județul Brașov, mită în valoare de 10.000 și 6.000 de lei de la reprezentanții a două firme, pentru a nu aplica amenzi sau pentru a aplica sancțiuni mai mici pentru neregulile constatate.

„Celor doi inculpați le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.”

Tot luna aceasta, un consilier superior din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Acesta este acuzat de tentativă la înșelăciune, după ce i-ar fi cerut bani unei femei, promițându-i că o poate ajuta să obțină o locuință socială.

Femeia a sesizat poliția, iar oamenii legii au început verificările.

Pe 2 noiembrie, bărbatul a fost prins în flagrant, imediat după ce ar fi primit de la aceasta un plic în care se aflau 2.000 de lei. Acesta a fost dus la sediul Secției 9 Poliție, unde a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru tentativă la înșelăciune.