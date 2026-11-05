Adjunctul șefului Poliției Râmnicu Vâlcea, reținut de DNA. Ar fi primit 5.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus miercuri reținerea adjunctului șefului Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, comisarul-șef Raoul Alexandru Păunescu, într-un dosar de trafic de influență. În cauză a fost reținut și un bărbat fără funcție publică, acuzat de cumpărare de influență.

DNA a dispus reținerea comisarului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 4 noiembrie 2026, față de următorii suspecți:

1. PĂUNESCU RAOUL ALEXANDRU, adjunct al șefului Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență și

2. L.I.C., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență”, se arată într-un comunicat transmis joi de DNA.

Cei doi suspecți au fost ulterior puși sub acuzare, dobândind calitatea de inculpați, iar procurorii urmează să solicite Tribunalului Argeș arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii susțin că faptele cercetate s-ar fi petrecut în septembrie 2026, când ofițerul de poliție ar fi pretins și primit bani pentru a interveni într-un dosar penal aflat în lucru la Poliția Orașului Bălcești.

„La data de 29 septembrie 2026, inculpatul Păunescu Raoul Alexandru, în calitate de organ de cercetare penală în cadrul I.P.J. Vâlcea, ar fi pretins și primit de la inculpatul L.I.C. suma de 5.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Bălcești, care efectuau cercetări într-un dosar penal în care L.I.C. era cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier (conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul neînmatriculat)”, precizează DNA

În schimbul banilor, adjunctul șefului Poliției Râmnicu Vâlcea ar fi promis că va interveni astfel încât cercetările să se finalizeze favorabil pentru inculpat.

Potrivit DNA, acesta ar fi garantat că îi poate determina pe polițiștii care se ocupau de dosar „să efectueze cercetările astfel încât inculpatul L.I.C. să obțină o soluție de netrimitere în judecată”.

Celor doi inculpați le-au fost aduse la cunoștință acuzațiile formulate de procurori, iar ancheta continuă cu sprijinul ofițerilor Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea.

DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.

Amintim că, în luna mai a acestui an, un comisar-șef din cadrul Poliției Sectorului 3 a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 50.000 de lei mită de la o persoană cercetată într-un dosar de evaziune fiscală.

În ianuarie, un comisar-şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu care a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată.