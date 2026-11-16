Substanțe chimice periculoase, descoperite într-un institut din București. Garda de Mediu a aplicat amenzi de 110.000 de lei

Garda de Mediu a anunțat luni, 16 noiembrie, suspendarea activității unui institut de cercetare pentru încălcarea legislației de mediu și a aplicat amenzi în valoare totală de 110.000 de lei.

Foto: Facebook/Garda Naţională de Mediu

„O sesizare transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dealul Spirii» București-Ilfov a declanșat un control neplanificat al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București, la sediul unui institut de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și ingineriei din Capitală”

În timpul controalelor efectuate într-o clădire a institutului, aflată în conservare din anul 2000, comisarii Gărzii de Mediu au descoperit recipiente cu substanțe chimice periculoase, precum toriu, mercur, acid percloric și acid picric, dar și reactivi de laborator și alte substanțe expirate, încadrate ca deșeuri periculoase.

În urma descoperirilor, Poliția Română a sigilat și securizat clădirea, accesul fiind permis doar personalului autorizat.

Garda de Mediu a constatat că institutul desfășura activități de cercetare fără autorizație de mediu și nu ținea o evidență strictă a substanțelor chimice periculoase, inclusiv a celor expirate și a ambalajelor acestora.

„Pentru aceste abateri, comisarii GNM au aplicat două amenzi contravenționale în valoare totală de 110.000 de lei, fiind dispusă suspendarea activității institutului de cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, până la obținerea autorizației de mediu.”

Instituția citată a dispus suspendarea activității până la obținerea autorizației de mediu, evidența strictă a substanțelor periculoase și contractarea unui operator autorizat pentru neutralizarea și eliminarea în siguranță a substanțelor expirate și a deșeurilor periculoase.

De asemenea, a fost deschis un dosar penal pentru neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase devenite deșeuri.

„Garda Națională de Mediu subliniază faptul că gestionarea necorespunzătoare a substanțelor chimice periculoase și desfășurarea activităților fără autorizațiile de mediu obligatorii reprezintă încălcări grave ale legislației, pentru care vor fi dispuse măsurile legale în vederea protejării sănătății populației și a mediului.”