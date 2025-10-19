Explozie într-un bloc din Bistrița, în apartamentul unui bărbat de 77 de ani. Locatarii s-au autoevacuat

Un apartament a fost grav afectat după o explozie produsă duminică dimineață într-un bloc din municipiul Bistrița. Incidentul a avut loc la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Rodnei, iar pompierii intervin pentru stabilirea cauzei, cel mai probabil o acumulare de gaze naturale.

Explozia s-a produs în apartamentul unui pensionar în vârstă de 77 de ani, care a fost găsit în viață și conștient. Acesta a fost scos pe propriile picioare de echipajele de intervenție și transportat la spital pentru investigații suplimentare.

„Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud, citat de Agerpres.

Șeful ISU Bistrița-Năsăud, Cristian Bucur, a declarat că intervenția s-a desfășurat rapid: „În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă”.

Pagube limitate, fără victime grave

Potrivit reprezentanților ISU, explozia nu a produs pagube majore în afara apartamentului unde s-a produs deflagrația. „Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine a fost afectat, în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente”, a explicat Cristian Bucur.

Gazul, oprit complet pe scară

După intervenție, gazul a fost oprit pe întreaga scară. Echipajele ISU și reprezentanții operatorului de gaz au făcut măsurători, rezultatele indicând „valoarea zero a gazului metan”. Proprietarilor li s-a permis să revină în locuințe după aproximativ o oră, doar însoțiți de o echipă specializată, pentru verificarea fiecărei instalații.

Fiica bărbatului a spus că tatăl ei avea un detector de gaz funcțional și că instalația fusese verificată recent. „În urmă cu câteva zile fusese verificată instalaţia de către operatorul de gaze naturale”, a precizat ea. Un vecin a confirmat că a văzut echipa de verificare venind în bloc.

Locatarii spun că nu au simțit niciun miros de gaz înainte de explozie. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauza exactă a deflagrației.