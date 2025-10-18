search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Obiectul pe care un tânăr l-a salvat dintre ruinele din Rahova: a convins autoritățile și a ieșit în aplauzele martorilor

Publicat:

În mijlocul tragediei din Rahova, unde explozia unui bloc a dus la moartea trei persoane și rănirea gravă a altor 15, un tânăr a primit, după ore de insistențe, permisiunea de a intra pentru câteva minute în apartamentul său.

Un tânăr a reuşit să recupereze rochia de mireasă pentru viitoarea sa soţie. FOTO: Libertatea
Un tânăr a reuşit să recupereze rochia de mireasă pentru viitoarea sa soţie. FOTO: Libertatea

Imagini emoţionante, vineri seara, la locul tragediei din cartierul Rahova, unde un tânăr a reușit să recupereze rochia de mireasă a viitoarei soții dintr-un bloc aflat în vecinătatea celui distrus de explozia produsă în cursul dimineţii.

Deși autoritățile nu au mai permis accesul locatarilor în clădiri, bărbatul a insistat ore în șir pe lângă forțele de ordine pentru a obține permisiunea de a intra în apartament, în condiţiile în care nunta urma să aibă loc sâmbătă.

Sub supravegherea echipelor de intervenție, bărbatul a reușit să recupereze rochia de mireasă. Gestul său a fost observat de mai mulți martori care au povestit momentul cu emoție: „A riscat mult, dar pentru el rochia aceea era totul. A ieșit cu ea în brațe, iar oamenii din jur au început să aplaude. A fost un moment de emoție pură, într-un loc unde până atunci fusese doar durere”, a declarat un localnic pentru Antena 3 CNN.

Vă reamintim că explozia violentă, produsă vineri dimineață, 17 octombrie, a zguduit un bloc din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei, şi a lăsat zeci de familii fără casă. Deflagrația a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, iar o mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a activat planul roșu de intervenție, pompierii intervenind rapid pentru a salva persoanele prinse sub dărâmături.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, care desfășoară cercetări in rem sub aspectul infracțiunii de distrugere din culpă.

În timp ce ancheta continuă și zeci de familii încearcă să-şi revină după tragedie, imaginea tânărului care și-a dorit ca viitoarea soție să poarte la altar rochia visurilor sale aduce o rază de speranță într-un peisaj plin de durere şi disperare.

