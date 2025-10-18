„Vor fi pedepse aspre”. Ministrul Energiei, despre explozia din Rahova: „Nu vom permite ca firmele să-și paseze vina”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, 18 octombrie, că autoritățile fac verificări amănunțite în cazul exploziei din Rahova, iar persoanele fizice sau juridice care nu și-au respectat atribuțiile „vor răspunde în fața legii”.

„Vor fi pedepse foarte aspre pentru toți cei care au interferat sau nu și-au făcut treaba în acest caz. Vor răspunde pe persoană fizică sau pe persoană juridică”, a spus ministrul Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, dacă există un robinet sau un contor care are o defecțiune, el trebuie fie oprit și să se monteze acel sigiliu. „La fiecare din aceste proceduri se face proces verbal, se fac și fotografii. Toate aceste documente, toate aceste proceduri sunt verificate acum”, a explicat ministrul Ivan, la Antena 3.

Cheia și esența acestei discuții este legată de persoana fizică sau de persoana juridică care a decis ca acele gaze să fie în continuare livrate către o locuință, a precizat ministrul.

În funcție de rezultatele anchetei, Bogdan Ivan a anunțat că este posibil să propună modificări legislative pentru a preveni astfel de situații.

„Îmi asum că voi veni cu modificare de legislație, dacă va fi cazul, pentru ca toate aceste firme să nu poată să dea vina una pe alta într-o situație similară și să mai avem pierderi de vieți omenești. Vom avea un control foarte strict și foarte clar la fiecare pas dintr-un astfel de proces”, a spus ministrul.

El a mai precizat că toate documentele sunt deja la parchet, unde se evaluează fiecare proces verbal, fiecare apel la dispecerat și fiecare apel la 112.

În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.