Cum au rămas fără banii din conturi două femei care au participat la un sondaj online. Escrocheria din spatele așa-zisei cercetări

Două femei din Baia Mare au participat la un sondaj online, tentate de promisiunea că ar putea câștiga bani printr-o promoție aniversară, dar și-au dat seama că totul a fost o escrocherie după ce au constatat că propriile conturi bancare încep să se golească, potrivit Știrilor ProTV.

Prima dintre victime, o femeie de 52 de ani, a relatat că a primit, pe o rețea socială, un link prin care era încurajată să completeze un sondaj, cu posibilitatea de a câștiga premii sau bani.

De aici, a fost direcționată pe o pagină online unde i s-au cerut mai multe informații personale, printre care și datele bancare, pe care femeia le-a introdus. A constatat imediat că din contul ei încep să fie făcute tranzacții, rând pe rând, în valoare totală de 3.500 de lei.

Câteva ore mai târziu, o altă femeie a rămas fără 2.000 de lei, schema escrocheriei fiind aceeași.

Cercetări pentru înșelăciune în mediul online

Păgubitele au depus plângere, iar polițiștii fac cercetări pentru înșelăciune în mediul online.

Experții în securitate cibernetică avertizează populația să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor primite și să evite accesarea link-urilor care promit câștiguri rapide ori care solicită prea multe informații personale.