Ultima licitație din 2025 la Ministerul Transporturilor vizează construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7

A fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice documentația pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de DX-Drum Expres.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, spune într-o postare pe Facebook că lungimea totală a acestuia va fi de aproximativ 43 km, împărțită în 2 loturi:

Lotul 1 Suceava-Dărmănești (18,6 km);

Lotul 2 Dărmănești-Bălcăuți (24,45km).

”Principalele caracteristici sunt: aproximativ 43 km lungime totală traseu, profil de drum expres, 57 pasaje, poduri și viaducte, parcări de scurtă durată, prevăzute cu câte 6 stații de încărcare vehicule electrice”, scrie Irinel Scrioșteanu pe Facebook.

Totodată, vor fi patru noduri rutiere:

1) Suceava Nord (DN29A)

2) Suceava Vest (DN2 - DN2P)

3) Rădăuți (DN2 - DN2H)

4) Siret Sud (DN2)

Noul drum expres va beneficia de parcări de scurtă durată și spații de servicii, fiecare dotată cu câte 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

Finanțarea acestui obiectiv de investiții va fi prin cadrul Programului Security Action for Europe. Această sursă de finanțare este destinată proiectelor de infrastructură cu utilitate duală (civilă și militară), contribuind direct la consolidarea industriei europene de apărare și a securității pe flancul estic.