Cum i-a căzut cu tronc Romina Gingașu lui Piero Ferrari. Românca a stat șase luni pe capul afaceristului italian

Romina Gingașu (34 de ani) este soția lui Piero Ferrari (80 de ani), unul dintre proprietarii Scuderiei Ferrari, și este considerată cea mai bogată femeie din România. De opt ani, cei doi ani formează un cuplu, sfidând diferența de vârstă.

Piero Ferrari și Romina Gingașu sunt împreună din 2017, iar în 2021 s-au căsătorit. Anul viitor, vor aniversa 9 ani de relație, iar magnatul s-a pregătit din timp și i-a cumpărat deja un cadou spectaculos soției sale: un avion Bombardier Challenger 3500, în valoare de 32 de milioane de euro, notează cancan.ro.

Cei doi au vizitat în mai multe rânduri fabrica Bombardier din Canada, iar Romina Gingașu s-a implicat direct în design-ul aeronavei care urmează să-i fie livrată în 2026, conform sursei menționate anterior.

Potrivit ultimelor date oferite de Forbes, Piero Ferrari are o avere estimată la 7,9 miliarde de dolari. Soția sa, însă, este la rândul ei o femeie de afaceri de succes, cu un portofoliu de business-uri diversificat.

S-au cunoscut la Monza

Destinele celor doi sunt strâns legate de Bombardier, pentru că s-au întâlnit prima dată când românca lucra pentru compania respectivă.

„Ne-am cunoscut la Monza, eu vindeam avioane private, eram trimisă de Bombardier. M-am dus, m-am prezentat, i-am lăsat cartea de vizită și am încercat să-i vând un avion timp de 6 luni, iar el m-a refuzat. După multe refuzuri, m-a invitat la cină și așa ne-am cunoscut. El era singur, eu eram singură și ne-am decis să ne construim un cămin împreună”, a dezvăluit Romina Gingașu, despre prima întâlnire cu Piero Ferrari.

Romina Gingașu a absolvit Ingineria Motoarelor de Avion la Academia Tehnică Militară din București, fiind singură fată din grupă, scrie Forbes. În paralel, a lucrat pentru Evo Jet Services, o companie americană, care se ocupa de logistica zborurilor armatei americane, și a profesat timp de patru ani ca Handling Supervisor pentru avioanele (și echipajele aferente) care aterizau pe teritoriul României, informează sursa citată. Romina Gingașu investește pe piața imobiliară din România din 2016.