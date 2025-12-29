Tragedie în Burundi: un fotbalist a murit pe teren după ce a înghițit o monedă folosită ca să alunge ghinionul

Mijlocașul Igiraneza Aimé Gueric ținea obiectul în gură ca pe un talisman voodoo. Decizia l-a costat viața.

Radio Publique Africaine a făcut lumină asupra morții lui Igiraneza Aimé Gueric, care a avut loc pe 20 decembrie, în timpul meciului din a doua ligă din Burundi dintre echipele de fotbal Guepiers du Lac și Amassipiri.

Jucătorul a leșinat pe teren și a murit ulterior, în timp ce era transportat la spital, în ciuda serviciilor de urgență. Potrivit presei locale și a coechipierilor, cauza morții a fost o monedă utilizată ca talisman pe care o avea în gură și pe care a înghițit-o accidental, înecându-se.

Amuleta era un gris-gris, un fetiș care în cultura voodoo este destinat să-l protejeze pe proprietar și să atragă norocul. Potrivit RPA, aceste practici sunt des răspândite în lumea fotbalului din Burundi, chiar și în rândul antrenorilor și a managerilor.

Federația de Fotbal din Burundi, între timp, a publicat un comunicat prin care a trnsmis condoleanțe familiei lui Igiraneza Aimé Gueric și pentru coechipieri.