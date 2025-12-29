Fostul mare handbalist român Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cum a driblat presa „magicianul semicercului”

La 80 de ani, fostul mare handbalist român Cristian Gațu și-a oficializat relația cu Mariana Oprea în cadrul unei cununii civile discrete, alături de prietenii apropiați.

Cristian Gațu, în vârstă de 80 de ani, cunoscut în lumea handbalului drept „Magicianul semicercului”, și-a făcut unul dintre cele mai frumoase cadouri de Crăciun. Pe 23 decembrie, la Primăria Oradea, el şi-a oficializat relația pe care o avea de mai mulți ani cu Mariana Oprea, în vârstă de 56 de ani, potrivit Click!.

În perioada sa de glorie ca jucător și ca antrenor al naționalei de handbal a României, Cristian Gațu a condus echipa spre titlurile mondiale din 1970 și 1974, spre medalia de argint la Jocurile Olimpice din 1976 și spre bronzul olimpic din 1972, fiind recunoscut pentru talentul său excepțional în semicerc și pentru modul spectaculos în care dribla adversarii.

La fel de abil ca pe teren, Cristian Gațu a reușit să țină presa în necunoștință de cauză cu privire la data exactă a cununiei civile, declarând la începutul lunii decembrie că evenimentul a fost amânat.

„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a spus fostul mare sportiv, pentru cancan.ro.

Totuși, declarația a fost doar un „dribling” mediatic, ceremonia desfășurându-se exact la data inițială, 23 decembrie, așa cum și-a dorit marele handbalist, păstrând discreția care l-a caracterizat întreaga viață.

Vă reamintim că fostul sportiv, acum în vârstă de 80 de ani, nu este la prima căsătorie, el divorţând în 2024, după 53 de ani de mariaj cu Tamara în urma unui proces însoțit de numeroase controverse.

Fosta soție l-a acuzat atunci că ar fi întreținut o relație extraconjugală cu fosta menajeră și i-a solicitat fostului soț daune de 100.000 de euro, precum și o pensie lunară de 5.000 de lei. „Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, mărturisea Gațu, jenat de tam-tamul mediatic generat fără voia sa.

În cele din urmă, instanța a decis că fostul mare handbalist nu este obligat să plătească aceste sume.

În perioada divorțului, familia Gațu a vândut vila de la Corbeanca, iar suma obținută a fost împărțită egal între soți; fiecare a păstrat câte o mașină, iar Cristian Gațu și-a cumpărat un apartament în București.

Fostul sportiv a sugerat chiar că tensiunile din căsnicie ar fi contribuit la atacul cerebral suferit în primăvara anului 2020, când a fost internat și operat la Spitalul Militar din București, după ce i s-a descoperit un cheag de sânge pe creier.

Relația cu Mariana Oprea a fost recunoscută public pentru prima dată în primăvara anului trecut, la aniversarea a 50 de ani de la cucerirea titlului mondial din 1974, când cei doi au apărut împreună ca un cuplu la eveniment.

În 2023, au mai participat împreună la câteva meciuri de handbal în București și în alte orașe, însă întotdeauna însoțiți de prieteni, astfel că ieșirile nu au fost niciodată exclusiv în doi.